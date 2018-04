Carlangas, de Novedades Carminha, desvela los vídeos que le inspiran de YouTube

Desde hoy y hasta el próximo sábado se celebra la quinta edición de Carballo Interplay, en la localidad coruñesa de Carballo, que está a las puertas de Costa da Morte y es la capital de la comarca de Bergantiños. Se trata de un encuentro centrado en los contenidos digitales, además de ser el primer certamen centrado en webseries, campo que sigue explorando una interesante selección de trabajos a concurso nacionales e internacionales.

Pero además de la ficción, el Carballo Interplay también pretende "explorar las posibilidades de internet como medio para la narración, el humor más trasgresor, la no ficción, cultura digital, el patrimonio audiovisual o la performance interactiva, siempre con el vídeo como base". Una de esas actividades tendrá lugar el sábado se llama código fuente audiovisual y la protagoniza Carlos Pereiro, más conocido como Carlangas, miembro del grupo gallego Novedades Carminha. Lleva por título Antes todo esto era mambo, y gira alrededor del fenómeno del turismo.

"Voy a realizar una actividad que se llama codigo fuente audiovisual. El festival invita a un curator o selector para que escoja y comente piezas audiovisuales embebibles que sean referenciales para él o ella: su código fuente de cultura audiovisual. Los códigos fuentes audiovisuales pueden ser sesiones en directo (conferencia+proyección) en diferentes eventos y festivales, o artículos publicados en esta web".

Aquí va una definición más académica de Código Fuente: "Un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir una computadora para ejecutar un programa. Compartir el código fuente es la base del software libre. Y la cultura implica dos cuestiones básicas con respecto a esto: por un lado, asumir que "toda obra intelectual es derivada" (Lawrence Liang); es decir, que nuestra noción de creatividad está sujeta a una serie de convenciones que habría cuestionar, que hay que reconstituir nuestra noción sobre el origen de las ideas y que debemos exigir una reformulación de las actuales leyes del copyright así como de los modelos de negocio de las grandes industrias culturales; y por otro lado, defender la idea de la cultura como un palimpsesto infinito, del arte como un juego entre todos los seres de todas las épocas y de la remezcla como un sistema operativo transversal que afecta a los procesos educativos y comunicativos".

"Me parece interesante que el turismo sea el hilo conductor del código fuente audiovisual del Carballo Interplay, mientras inserto vídeos relacionados con el tema que me interesan o me han llamado la atención en algún momento de mi vida. En ocasiones hablamos de domingueros, de guiris, o de lo importante que es viajar para realizarse como persona. A veces como chiste y en otras ocasiones para hablar de términos como gentrificación. La realidad es que perdemos el culo por visitar el Himalaya y no conocemos Las Médulas de León".

"Hemos llegado a un punto en el que es casi una obligación ir dejando picas por el mundo en forma de publicación en las redes sociales. Nos dicen que pasemos por los sitios, pero nadie se ha preocupado de que los sitios pasen por nosotros. Participamos de un decorado global preparado para escenificar lo que los turistas demandan que conforma la mayor industria del mundo. El turista postmoderno aprovecha para reirse del turismo mainstream y buscar la cara b, y los locales recogen los réditos para gastárselos en visitar otro decorado en cualquier parte del planeta.... El negocio perfecto".

Y Carlangas lanza un aviso para los espectadores que acudan al Carballo Interplay: "No es un espectáculo de humor. La relación con el humor en mi vida diaria es como espectador exclusivamente".

