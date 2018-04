7

Vincent Chase en 'El séquito': 37 conquistas

La web estadounidense de entretenimiento Hardly serious recopiló en 2015 los nombres de todas las mujeres que se acuestan con Vincent Chase (Adrian Grenier) en 'Entourage' (emitida como 'El Séquito' en España). La serie, protagonizada por un actor de Hollywood joven, guapo y famoso, se prestaba a un paseo constante de visitas por su cama y en ese sentido no decepciona: 37 conquistas amantes en ocho temporadas, entre ellas la exestrella porno Sasha Grey (en la foto con Vincent Chase/Adrian Grenier).