Lapo Elkann dice estar libre de las drogas y regresa en su faceta de empresario

Lapo Elkann, el verso suelto de la estirpe más famosa de Italia, los Agnelli, llevaba un tiempo casi desaparecido, trabajando fuera del foco mediático después de su sonado secuestro fingido en Nueva York tras dos días de juerga con una prostituta, a finales de 2016. Dentro de su vida marcada por los escándalos, y las adicciones, pero también por el triunfo, ese episodio fue su enésima vuelta a las andadas en una montaña rusa de recaídas y rehabilitaciones. Cuando aquello pasó, vino un periodo de reposo y recuperación. Ahora, el heredero más singular de la familia de la Fiat está levantando el vuelo de nuevo y en su última metamorfosis vuelve con lo mejor de sí mismo como empresario de éxito, innovador, y lleno de proyectos para estrenar la cuarentena el 7 de octubre.

Esta semana ha firmado un acuerdo con la Disney a través de su empresa Italia Independent, dedicada a los productos lifestyle, para diseñar las gafas que el famoso Mickey Mouse lucirá por su 90º cumpleaños en septiembre. “Se trata de un proyecto único, capaz de exaltar el ADN de nuestra marca y de empujarnos más allá gracias a la inmensa inspiración que Disney representa” dicen desde la marca.

Haciendo gala de su pulso de camaleón, ha demostrado que es capaz de pasar de su última creación, el Fiat 500 Kar-masutra, un coche decorado con representaciones sexuales a diseñar los complementos del dibujo infantil más popular del globo. Esta es la segunda colaboración importante que anuncia este año, después de su acuerdo con el cantante de Happy, productor y diseñador ocasional Pharrel Williams para crear una colección de ropa y gafas.

Lapo Elkann, con su inconfundible estilo. GTRESONLINE

El antes excéntrico nieto del avvocato Agnelli parece ahora más centrado que nunca. En sus últimas apariciones en la prensa italiana se ha mostrado renovado, con un mensaje de sosiego y ha tomado distancia de los excesos y las polémicas. “Yo soy luz y oscuridad; esta última me llevó a la cocaína. Pensaba que era glamurosa y en cambio es de perdedores. Me he hecho daño y he hecho daño”, confesaba en una entrevista reciente con el Corriere della Sera. También explicaba su cambio: “Ahora estoy limpio desde hace tiempo. Lo de Nueva York fue un incidente en un periodo particularmente violento”.

Después de aquel suceso renovó a los directivos de su empresa –“había demasiada arrogancia y demasiados egos y es mi antítesis. El dinero y la fama atraen a muchas personas que piensan que eres como un rasca y gana y no es así”, explicaba– y se alejó de los focos por un tiempo y de las redes sociales definitivamente. “Te hacen vivir en una apariencia, pero es la realidad lo que debe afrontarse. Ahora estoy fuera de las redes y estoy loco de alegría”, contaba al diario italiano.

Más allá de la moda, también se ha centrado en otros planes sociales, como la Fundación LAPS que puso en marcha en 2016 para ayudar a niños que han sufrido abusos sexuales –él los sufrió en el colegio cuando tenía 13 años– o tienen problemas de dislexia e hiperactividad y a padres drogodependientes.

Además, dedica tiempo a sus pasiones, como la velocidad. Este año participará como piloto en la competición Ferrari Challenge con un coche personalizado. “Es mi regalo por mi 40 cumpleaños”, comentaba a sus íntimos. Y parece que con el cambio de década también le ha llegado el turno de sentar la cabeza definitivamente. “No me quería y no me gustaba quién era. Ahora, con 40 años, me acepto. Hubiera preferido que sucediera antes, pero ha ido así”, explicaba al periódico italiano.

También ha vuelto con ganas de implicarse y apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores, para quien pide oportunidades y soporte desde la política. “Yo he conseguido hacerlo sin la ayuda del sistema porque soy un privilegiado. Soy consciente de ello. Pero creo que quien vive aquí y sostiene este país pueda esperar lícitamente una ayuda del gobierno”, explicaba el mes pasado en una entrevista con la revista Vanity Fair.