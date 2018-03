Irene de Grecia, la tía más singular del Rey Felipe, ya es española

Irene de Grecia es ahora también Irene de España. La hermana de la reina Sofía ha obtenido la nacionalidad después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto por el que se le concede ese estatus por los lazos que la unen con el país. Solo falta que jure o prometa la Constitución, un trámite que cumplirá de manera discreta como todo lo que hace ella.

A sus 75 años, Irene de Grecia no es una princesa al uso. No le gusta el lujo, prefiere la vida sencilla. No tiene una fortuna. Ha donado su herencia a la ONG Mundo en Armonía, que trabaja en 30 países y que ella preside. No está casada ni tiene hijos, pero dicen que ha vivido grandes amores de manera también discreta. Ella misma se define como una "excéntrica", una alternativa, por eso sus sobrinos la llaman Pecu, por peculiar.

Aunque no de manera oficial, como ahora, la hermana de la reina Sofía se sentía desde hace mucho tiempo muy española. De hecho pasa la mayor parte del año en el país. Vive en el palacio de La Zarzuela donde dispone de un pequeño apartamento vecino a las estancias que ocupa la madre de Felipe VI. Suele acompañar a doña Sofía pero evita la prensa. El pasado lunes en Palma de Mallorca, donde ambas pasan la Semana Santa, Irene de Grecia acudió con su hermana a un concierto a favor del Proyecto Hombre. Y, como es habitual en ella, ocupó un asiento lateral evitando cualquier protagonismo. Vestida de negro se peinaba con su inconfundible moño bajo que ella misma se hace cada día.

La reina Sofía, a la izquierda, y en el centro su hermana Irene, el pasado lunes. UTI ©GTRESONLINE

Aunque Irene de Grecia vive en un segundo plano es una figura importante en la familia. Sus sobrinos la ven como una segunda madre. En los tiempos convulsos que se han vivido en La Zarzuela tras la irrupción del caso Nóos, ha actuado como figura conciliadora. La princesa de Grecia tiene adoración por su sobrina Cristina y ella por su tía. De hecho la hija de los Urdangarin lleva su nombre. Cuentan que le hizo mucha ilusión la elección, pero rápidamente añadió con exagerada humildad: “No será por mí, sino porque les gusta el nombre”. Tía y sobrina comparten su afición por la música y como la reina Sofía lleva una dieta que excluye muchos alimentos. No llegan a ser vegetarianas pero no comen carne.

Irene de Grecia nació en Sudáfrica el 11 de mayo de 1942, cuando sus padres los reyes de Grecia Pablo y Federica estaban ya en el exilio. Residió en Roma y luego pasó más de una década en India, en Madrás, que considera su segundo hogar. Allí vivió con su madre, Federica. Pese al desarraigo en que ha transcurrido su vida, es la más griega de la familia.

Además de algo excéntrica, es vital e impaciente. Gracias a ese carácter logró en 1989, por ejemplo, que 72 vacas viajaran en un Boeing con destino a India. Eran un excedente del que ganaderos cántabros tenían que desprenderse. Para su ONG busca donde sobra algo para dárselo a los más necesitados. Ha promovido proyectos en Vietnam, Afganistán, Guinea Ecuatorial y Haití, entre otros países.

Le interesa, como a doña Sofía, la cultura maya, los libros de ovnis y la medicina alternativa, aunque en 2002, cuando padeció un cáncer, acudió a una clínica tradicional de Madrid para tratarse con éxito de la enfermedad. Fue una dura época para la familia real que llevaron con reserva. De aquellos días solo hay un recuerdo visible: su pelo corto.

Habla un español correcto, pero con bastante acento. Con sus hermanos y sobrinos se comunica en inglés o en griego. Y proclama: “En España estoy como en casa”. Pocas veces hablado en público, pero en 2007 hizo una excepción para una biografía autorizada que Eva Celada escribió de ella.

Visita Grecia con frecuencia, muchas veces en compañía de doña Sofía. Allí reside ahora su hermano Constantino.

Admira a su sobrino el rey Felipe: “Tiene un sentido del humor muy refinado. Le gusta dialogar, la discusión intelectual”. De su hermana dice: “Tiene unas cualidades que a mí me encantaría poseer: serenidad, criterio, responsabilidad. Aguanta muchas horas de trabajo, el estrés. No necesita dormir tanto como yo, por ejemplo, es más fuerte. Además sabe siempre qué hay que hacer”.