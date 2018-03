Rod Stewart sobre Elton John: “Anunciar tu jubilación huele a querer vender entradas”

Hace dos meses Elton John, de 70 años, anunció que se retirará después de una última gira mundial que arranca en septiembre y durará tres años. Y su gran rival en el escenario, pero gran amigo en la vida real, Rod Stewart, de 73 años, no ha dudado en lanzarle un ataque directo: “Decir ‘me voy a retirar’ apesta a querer vender entradas…es deshonesto. Eso no es rock and roll”.

Stewart hizo estas declaraciones en el programa de Andy Cohen Watch What Happens Live este miércoles, cuando un fan llamó para preguntarle su opinión sobre la decisión del intérprete de Your Song. “Le envié un correo electrónico y le dije ‘¿Qué, otra vez querida?”, bromeó acerca de su relación con John, a quien llama Sharon –y Elton a él lo llama Phyllis–.

“Nunca he hablado sobre la jubilación, y si me retiro, no haré un anuncio”, aseguró el roquero. Stewart también fue preguntado sobre el fan que provocó que Elton John saliera del escenario durante uno de sus conciertos en Las Vegas a principios de este mes. El artista explicó entonces que una persona se había puesto al teclado y molestó a sus músicos, pese a que él mismo le pidió que parara. En ese momento John decidió abandonar el escenario hasta que desalojaran al individuo y una vez fue así, regresó y continuó con su actuación.

“Entiendo a Elton de alguna manera”, dijo Stewart confirmando que había sido una situación molesta, pero agregó: “A mí esas cosas no me importan. Me encantan las personas que suben al escenario, siempre te echas unas risas”.

La historia entre ambos artistas británicos viene de largo. Los dos son extremadamente competitivos el uno con el otro, pero también tienen una amistad duradera desde hace ya 50 años. Juntos han actuado varias veces, la última en 2013, que cantaron a dúo la canción de Elton John Sad Songs (Say So Much) cuando el autor ganó el premio Brit Icon, un galardón honorífico por su larga trayectoria.