CARTAS AL DIRECTOR

Desde que nací soy aficionado del Sevilla Fútbol Club, una de las mejores herencias que me pudo dejar mi abuelo y de la que he podido disfrutar durante toda mi vida. De ahí que disfrute enormemente cada vez que piso el Ramón Sánchez-Pizjuán. Veo caras de emoción, de orgullo, las ganas de fútbol de la gente... Pero lo que no quiero es ir con miedo cada vez que piso mi estadio. No quiero tener que salir corriendo tras la celebración de un título o partido importante porque unos energúmenos hacen lo que no deberían; tampoco quiero ir a un partido alerta y con mil ojos.

Me fatiga el hecho de ver como en cada jornada los ultras mezclan el deporte con la política. Me avergüenza que por unos delincuentes quede manchada la imagen de toda una afición. Lo que más molesta es su actitud y que digan ser aficionados de mi equipo. El único color que estas personas defienden es el rojo de la sangre que provocan en algunos de sus conflictos. Hay que hacer algo para que no se camuflen entre los que verdaderamente amamos el fútbol, y a nuestro equipo.— Andrés Sanjuán Rengifo. Sevilla.

