Cómo ASICSTIGER convirtió un ático de la Gran Vía en Japón por una noche

Por si no lo sabías: hay en Madrid un circuito social medio secreto que sus habituales llaman “las celebraciones de las zapas”. Consiste en una serie de eventos que las marcas de deportivas lifestyle más punteras organizan en la capital y que se han convertido en un punto de encuentro para esas personalidades que reúnen lo mejor de la calle y de la biblioteca, de la disco y del museo, la pasión por la moda y la obsesión por el arte. Y anoche, en un ático de Gran Vía convertido en una pequeña embajada de Japón en la capital, tuvo lugar la “celebración de las zapas” más especial del año. ¿La consigna? Un juego de palabras que define muy bien el ambiente despreocupado, internacional y transgeneracional: #WhatTheGel.

Había diyeis, intérpretes, ilustradores y músicos, pero la verdadera estrella de la velada fue ella: la GEL-LYTE V SANZE de ASICSTIGER. Sergio Albert

La excusa era la presentación de las GEL-LYTE V SANZE de ASICSTIGER. Sanze significa “pasado, presente y futuro” en japonés y este nuevo modelo es la reinterpretación de un modelo ya existente, el ASICSTIGER GEL-LYTE V. ¿Quiénes estaban allí? Ilustradores, intérpretes, cantantes y editores –creadores, en resumen–, sneakerheads de todas las edades y procedencias y con una pasión compartida por la ropa de deporte y de calle. “Lo interesante de estas zapatillas, que siempre es un plus para un obsesionado de las sneakers, es que son una reinterpretación de un clásico”, nos cuenta Kike Marina. Kike es un especialista en deportivas que no solo trabaja en una de las tiendas de sneakers más reconocidas de Madrid, sino que se ha convertido en una especie de gurú de este mundo en España. “Yo siempre he sido un frikazo de este tema y llegó un momento en el que la gente me dijo: oye, todo lo que nos cuentas escríbelo en un sitio. Así que empecé a hacerlo”. Si quieres leerlo, puedes hacerlo regularmente en Tentaciones.

Álvaro Gutiérrez, del Festival Paraíso, la estilista Pepa Rosembaum y la actriz Alba Galocha. Sergio Albert

La fiesta estuvo inspirada en el ambiente urbanita japonés: luces de neón, tatuajes y la mejor cocina nipona mientras sonaba la música de Siobhan Bell, una obsesa del buen R&B de los noventa y una institución del clubbing en Londres que visita por primera vez Madrid. “Mis planes son pinchar en la fiesta de ASICSTIGER, disfrutar de la ciudad mañana y volverme a Londres en dos días”, nos confiesa. ¿Su estilo musical favorito? “Muy acorde a la temática de la fiesta: música urban, upbeat y feliz, lista para bailar”. Por la fiesta también andaba el rapero granadino Yung Beef, que revelaba en voz baja –con una timidez impropia de una estrella del trap que ha desfilado para Pigalle en París– que esperaba que Mygal, otro de los DJs de la velada y residente del Chá Chá The Club todos los viernes, no pinchase nada suyo. “El Mygal es un máquina, pero espero que no pinche mis canciones”. ¿Por qué no?, le preguntamos. “¡Porque me da vergüenza!”, confiesa antes de desaparecer entre la multitud.

YYIOY, nombre artístico de Yohei Oki, uno de los diyeis estrella de la velada. Sergio Albert

Por su parte el tercer DJ de la noche, YYIOY, o sea, el nombre artístico de Yohei Oki, tuvo un rato para confesarnos cuáles eran las zapatillas favoritas de su enorme colección: las GEL-MAI de ASICSTIGER. La cantante de trap La Zowi fue incapaz de decidirse. “Es imposible, en mi aspecto tiene mucha influencia toda la ropa deportiva”, nos contó. “Para mí representa la vida real, la calle”.

El tatuador japonés afincado en Barcelona Jun Chihara fue el encargado de dibujar auténticas obras de arte sobre la piel de algunos invitados. Sergio Albert

Rebeca Kamlichi, ilustradora, estrella de Instagram con más de 40.000 seguidores y otra habitual de "los eventos de las zapas", explica que “vengo para encontrarme con la gente que conozco. Hay gente que colecciona arte, gente que colecciona pelis y aquí están los que coleccionan zapatillas de deporte". Si las zapatillas son ya un objeto de colección, ayer se celebró su adoración por todo lo alto. Y tal vez el que mejor lo hizo fue Jun Chihara, el tatuador que creó un auténtico espectáculo pintando los torsos de algunos de los presentes. De origen japonés, este artista del body painting vive en Barcelona y se desplazó a Madrid para escribir literatura japonesa sobre la piel de algunos arriesgados. “Es parte de nuestra cultura”, explica sobre esos cuerpos llenos de lienzos con símbolos orientales. Sobre eso, todos los presentes estaban de acuerdo: esas "zapas" que hace tiempo solo nos poníamos para hacer deporte han evolucionado, se reinventan y son ya parte de nuestros días. Y de nuestras noches, por supuesto.

La diyei Siobhan Bell, estrella del Londres underground y responsable de haber llenado la capital británica de R&B de los noventa. Sergio Albert

El barcelonés Mygal, uno de los tres diyeis estrella que amenizó la noche con su selección de electrónica bailable. Sergio Albert

Los hermanos Sofian y Muhamed Elben improvisando unas máscaras con el material de las zapatillas del Gel-LYTE V SANZA de ASICS TIGER. Sergio Albert

La ilustradora Rebeca Khamlichi (izda.) y el periodista y experto en zapatillas Kike Marina. Sergio Albert

Guillermo y Marta, creadores y editores de la revista WAG. Sergio Albert

La cantante de 'trap' La Zowi con la artista y estilista Laura Vandall. Sergio Albert

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.