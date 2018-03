Los pilotos del Mundial de MotoGP 2018

No se quiso conceder más día de gloria que aquel en que ganó el Mundial de MotoGP del 2017, el cuarto en cinco años. Aquel día, Márquez avisó: el 1 de enero ya no sería campeón, solo un aspirante más. Y como tal se esforzaría al máximo. Esa mentalidad le permite ganar una y otra vez, pese a no tener siempre la máquina perfecta. Si, como se percibe este curso, la Honda le acompaña en el camino, el reto que brinda a sus contrincantes es mayúsculo. Ocurre que los rivales se multiplican. Y a los de siempre, Rossi, Pedrosa, Lorenzo, se sumaron el año pasado Dovizioso y Viñales y se unen este Zarco o Rins. Nunca hubo una pareja mejor avenida que la de Márquez y Honda, pero tampoco un campeonato con más competencia y calidad. Que empiece el espectáculo.

Las motos de la temporada

La igualdad técnica y mecánica es cada día mayor en MotoGP. La electrónica ya apenas marca la diferencia desde la entrada de Magneti Marelli como suministrador único, lo que minimiza el poder de las fábricas económicamente más poderosas. Además, el factor sorpresa con la incorporación de Michelin es siempre un aliciente para la competición. Al inicio del curso 2018 hay dos marcas que, por la potencia de sus motores, parecen destacar por encima del resto: Honda, que ha mejorado también en aceleración, y Ducati, que acompaña la agresividad de su propulsor con un mejor chasis. Suzuki ha mejorado el paquete en su conjunto y, esencialmente, el motor; y de Yamaha se espera que termine en las primeras carreras del año los deberes que dejó a medio hacer este invierno.