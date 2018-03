Miedos y monstruos nocturnos: así fue la infancia de Guillermo del Toro según su dibujante español

En la gala de 2007, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, obtuvo tres Oscar. Guillermo Navarro se llevó el premio a la fotografía; Eugenio Caballero y Pilar Revuelta fueron reconocidos en la parcela de mejor dirección artística; mientras que Montse Ribé y David Martí triunfaron en la categoría de efectos de maquillaje. Sin embargo, su director, se quedó sin el único premio al que optaba, el de mejor guion original, que fue a parar a manos de Michael Arndt, por Pequeña Miss Sunshine.



El destino le tenía deparada al director una noche de gloria, más de una década despúes, gracias a La forma del agua. Guillermo del Toro (Guadalajara, México, 1964) fue un niño tímino, asustadizo, imaginativo, que encontró un refugio en los monstruos para vencer sus propios temores. Así, al menos, lo conciben el dibujante español Pakoto, nombre artístico, y el artista ecuatoriano Chogrin.

Este último comenzó a trabajar con el ganador del Oscar al mejor director, organizando varias exposiones alrededor de su imaginario, y el español, nacido en Albacete, se unió a colaborar en algunas ellas, incluso llegó a hacer una escultura sobre la figura del director. Para la última muestra, que se pudo ver en Nucleus Gallery de Los Angeles, decidieron ir más allá y realizar un libro sobre el cineasta. Un trabajo conjunto de ilustración y texto que dio como resultado el cuento infantil Kid Del Toro, editado dentro de la galería angelina. Aunque esperan que pronto vea la luz en otros mercados.

Según el libro, el cineasta era un niño que tenía que convivir con bastantes fantasmas, que tenía miedo a hacerse pis por la noche, que sentía un inmeso respeto por sus mayores (su abuela le imponía bastante) y que se refugiaba en los monstruos. Así que los autores decidieron juntarlo todo en un mismo cuento. "Yo, al dibujarlo, lo concebí como un niño curioso, muy imaginativo. También un poco miedoso. Supongo que eso hizo que le atrajera más el mundo de los mounstruos, para encontrar un lugar donde refugiarse. Era su particular forma de superar los miedos que tenía", asegura el dibujante español de Kid Del Toro.

Lo que atrajo al guionista y al dibujante del universo de Guillermo Del Toro, además de ser fans de su cine, fue que el director de Hellboy tiene una manera muy especial de enfrentarse a la narrativa de terror. "En realidad, hace cuentos para niños, pero con un toque oscuro e, incluso, desagrabable, que es algo que se ha perdido en los narradores contemporáneos. Nosotros, además, somos muy fans del rollo ochentero, de las pelis protagonizadas por niños, y queríamos imaginar a Guillermo justo a esa edad".

El dibujante de 'Kid Del Toro', el albaceteño Pakoto. Sergio Albert

La relación de los dos artista autores de Kid Del Toro con el trabajo del director mexicano les impulsó a hacer algo. En principio pensaron en desarrollar un corto, pero, al final, el proyecto terminó cobrando, como no podía ser de otra manera, la forma de un libro para niños.

"Su trabajo me ha influido de varias maneras. Por supuesto, su forma de realizar los planos, la oscuridad que transmite. Pero lo que más me gusta es que es un contador de historias de una manera clásica, que es algo que que se ha perdido. Además, hay que sumar su potencia como director, su capacidad para la puesta en escena", asegura el dibujante de Kid Del Toro.

Pero, la pregunta es, ¿cómo llega uno a imaginarse a Guillermo del Toro de pequeño sin haberlo visto? "He hecho muchos dibujos de él, y también tenía el trabajo previo de la escultura. Le he cogido gusto a dibujarlo. Es el estilo Cartoon Networks, que es de donde yo vengo, pero con una paleta de colores más oscura, que es la que maneja él. Lo he concebido como un personaje de cuento infantil, pero chungo".

Para terminar, una cuestión sobre La forma del agua, ¿está al nivel del resto de la filmografía de Guillermo Del Toro? "No entiendo las quejas, la verdad, es su puro universo, aunque también se pueden ver influencias de otros directores, pero eso no es malo". Ahora, el cineasta tiene su propia copia del cuento sobre su infancia y sus autores están "pensando en editarlo fuera de la galería y sacar mas números con otras historias".



