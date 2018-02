Resumen del día 19 de febrero

Guindos será el vicepresidente del BCE tras lograr el apoyo del Eurogrupo. "En los próximos días presentaré mi dimisión como ministro". Lo ha dicho Luis de Guindos después de que el Eurogrupo confirmara su apoyo a que sea el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo, tal vez la institución económica más poderosa de la UE. Guindos se ha quedado como único aspirante tras la renuncia del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane.

Rovira dice que pidió frenar las votaciones del 1-O, pero Puigdemont se negó. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros a la coordinadora general de ERC, Marta Rovira, que ha declarado como investigada por su papel “destacado” en el procés. Ha señalado que el pasado 1 de octubre intentó convencer sin éxito a Puigdemont de que diera por terminada la votación a la vista de las cargas policiales.

Educación corrige a la ministra de Sanidad sobre la casilla lingüística en Cataluña. La ministra Dolors Montserrat ha asegurado que los padres podrán seleccionar el castellano en la preinscripción escolar catalana. Sin embargo, solo dos horas después el departamento de Méndez de Vigo ha matizado que eso no está decidido aún.

ver fotogalería LAS FOTOS DEL DÍA Una carretera alemana dañada por un corrimiento de tierra en Tribsees. AFP

Merkel aúpa a una líder regional, considerada su posible sucesora. El nombramiento de Annegret Kramp-Karrenbauer, del ala centrista de la CDU, se interpreta como un movimiento para fortalecer a una sustituta muy parecida a la canciller. La prensa alemana la ha bautizado como “mini Merkel”.

Marta Sánchez: “He sido sentimental. He hecho una letra desde el corazón”. Después de tres años viviendo y trabajando en Miami, el pasado sábado la cantante se plantó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y finalizó su concierto poniendo letra propia al himno de España. “No he sido ni valiente ni osada”, dice la artista, “he sido sentimental, he hecho una letra desde el corazón. No era la primera vez que vivía fuera de España, pero sí la que más la he echado de menos. Jamás de los jamases hubiera pensado que iba a liarla así”.