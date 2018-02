CARTAS AL DIRECTOR

Dice un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”. Si en el PP y su peligroso nuevo acercamiento a ese PNV que muestra cierto contagio de los proindependentistas catalanes, necesitan más pruebas de lo que esconde ese espíritu ultranacionalista periférico (en cuanto a su interés particular frente al general), o es que algunos de sus responsables son muy ingenuos o es que son muy osados. Y no está la sociedad española para concesiones que solo logran más tensiones y desigualdades.— David García. Madrid.

