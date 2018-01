Charlène de Mónaco cumple 40 años, seis en entredicho

Que Carolina de Mónaco y su cuñada Charlène no se soportan no es un secreto. Ellas no lo ocultan. Se cuentan con los dedos de la mano las veces que se dejan ver en público. Si una va a un acto oficial, la otra encuentra un pretexto para no acudir. Incluso si se trata de una boda familiar también hay desencuentros como sucedió en el enlace de Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo. Carolina es un poder en la sombra en la familia y en el Principado.