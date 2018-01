Las cinco noticias clave del 9 de enero

Corea del Norte participará en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. La primera ronda de negociaciones entre los dos países en dos años se ha saldado con el acuerdo por el cual Corea del Norte participará en los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur el mes próximo. Pyongyang enviará una delegación compuesta por atletas, altos funcionarios e hinchas.

El PP se marca como prioridad frenar a Ciudadanos. Rajoy pedirá a sus ministros y líderes autonómicos que reactiven su agenda para “sacar al partido a la calle” con el objetivo de detener el impulso del partido de Albert Rivera. El Gobierno se centrará en intentar sacar adelante los Presupuestos, la financiación autonómica y la reforma del sistema de pensiones.

El 25% de los diputados secesionistas electos está imputado por el ‘procés’. 18 diputados secesionistas de un total de 70, que conforma la mayoría de ese bloque en la Cámara catalana, están imputados por la justicia por su actuación en el procés y podrían ser condenados a elevadas penas de cárcel y de inhabilitación para el cargo, lo que les obligaría a dejar el escaño.

El caos por la gestión de la nevada cerca al Gobierno en el inicio de año. Con palabras muy duras —"caos", "descoordinación" o "nefasta gestión"—, la oposición ha descrito el operativo desplegado por el Gobierno por la nevada. El PSOE, Podemos y Ciudadanos han registrado sendas peticiones en el Congreso para solicitar la comparecencia de los ministros de Interior, Fomento y la del director general de la DGT.

Violada y desfigurada una mujer en Barcelona, que no recibió ayuda de varios testigos. Una mujer de 42 años ha sido violada y golpeada hasta desfigurarle en Barcelona y, además, no recibió ayuda de varios testigos a los que reclamó ayuda a gritos. Los Mossos buscan al autor de la agresión, así como a las personas que no prestaron auxilio a la víctima.