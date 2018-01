5

Sammy Davies Jr.: los lujos excéntricos le dejaron sin un centavo

“Tengo la conciencia tranquila”, solía decirle a sus amigos un francamente arruinado Sammy Davis Jr. (Nueva York, 1925- California, 1990), “no debo dinero a nadie que lo necesite, casi todas mis deudas son con el gobierno de los Estados Unidos”. Esas deudas llegaron a sumar casi 15 millones de dólares, porque el cantante de Harlem, como muchos otros famosos, cogió la costumbre de dejar de pagar impuestos en cuanto sintió que eran un lujo que no podía permitirse. En los mejores años de su carrera, entre finales de los 40 y mediados de los 60, cuando formaba parte del 'Rat Pack' de Frank Sinatra, Sammy ganaba más de un millón de dólares anuales con sus giras. En 1989, ya en bancarrota tras años de pésimas inversiones y lujos excéntricos, decidió no extirparse un tumor en la garganta porque temía que la operación afectase a sus cuerdas vocales. “No tengo ni un centavo ahorrado, y si no puedo seguir cantando, me moriré de hambre”, fue su razonamiento. Muy poco después le mató el tumor que no había querido operarse. En la imagen, Sammy Davies Jr. en Los Ángeles, en 1988.