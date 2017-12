2

Por qué se censura a Becky G en 'Operación Triunfo'

“A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca". Este es el explícito estribillo de la canción superventas 'Mayores', de la californiana Becky G. Pero en 'OT' se transformó en algo más ligero: “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca". La cantante tuvo que cambiar la letra porque así se lo exigió el programa. Una diferencia sutil que no pasó desapercibida a los espectadores, que manifestaron su disgusto por una muestra de censura que no había tenido lugar en otro formato de la misma productora, Gestmusic. Pocas semanas antes, en 'Tu cara me suena' (también de Gestmusic), la cantante Lucía Gil se había caracterizado de Becky G y había interpretado 'Mayores' sin ningún cambio. Pero 'OT' se emite en una televisión pública y, a pesar de los aires de libertad que se respiran en la Academia, su productor prefirió endulzar los ripios de Becky. La propia cantante se hizo eco de la polémica y en el programa 'La vida moderna', de la Cadena Ser, se preguntó por qué artistas masculinos con letras igual de explícitas como Maluma o Enrique Iglesias no sufren ese tipo de censuras. En la imagen, Becky G en 'OT' con el presentador del programa, Roberto Leal.