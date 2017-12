Veto de las falleras al machismo

El polémico episodio ocurrió durante el concurso de playbacks que se organizan todos los años en una conocida sala de fiestas a las afueras de la capital. Durante mes y medio, la fallera mayor de Valencia y las doce acompañantes de su corte de honor acudían cada jueves a la sala de diez de la noche y la una de la madrugada para apoyar con su presencia el evento fallero. En el palco reservado a la corte y a representantes de la JCF, el delegado ahora apartado hizo comentarios sobre la forma de vestir en exceso discreta de las falleras que ese día iban con pantalones. También aludió a otras partes del cuerpo de las muchachas en términos groseros, según fuentes falleras. No fue solo un comentario sino varios por parte del delegado de festejos, ahora apartado, F. S. M.

La Junta Central Fallera no tardó en reaccionar. “Desde la prudencia y el respeto a los procedimientos disciplinarios, la directiva consideramos imprescindible mantener una actitud de tolerancia cero ante cualquier actitud machista, grosera u homófoba”, manifestaron en un comunicado. La cúpula de la fiesta valenciana escuchó de nuevo a las afectadas, que se reafirmaron en sus quejas e insistieron en que el delegado no volviera a acercárseles. De momento, no han presentado denuncia.

El autor de los supuestos comentarios ha ofrecido su versión en un post publicado en su cuenta de Facebook: “¡Uy!, hoy venís todas con pantalones, ¿son las nuevas normas de indumentaria?’”, dice F.S.M. que fue el comentario que hizo aquella noche a las falleras. “No voy a quedarme como acosador y grosero por algo que no he hecho”, ha escrito en esta red social. Hoy sigue apartado de sus funciones pero continúa como delegado dado que fue elegido por las comisiones falleras de su barrio (Benicalap) para un mandato de tres años y todavía le queda uno. Por eso, la JCF no puede hacer nada más que apartarlo.

"He escuchado el relato de las chicas. Me parece veraz y justifica las actuaciones que hemos hecho. Es para ofenderse", aseguró el presidente de la JCF y concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, hace unos días en declaraciones a la prensa local. Acto seguido el edil reiteró al personal voluntario de la JCF que no deben tomar bebidas alcohólicas cuando estén de servicio.

No es la única polémica machista en la que se ve envuelto el mundo fallero. En 2016 se filtraba a los medios de comunicación un rígido protocolo interno que exigía recato en la indumentaria particular a las falleras mayores de Valencia y a su corte de honor. El manual consideraba inadecuado exhibir transparencias, escotes pronunciados y faldas demasiado cortas. Se montó un tremendo revuelo porque los miembros de la JCF tenían atribuciones incluso para hacer que la fallera volviera a su casa a cambiarse si no vestía adecuadamente. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y reconocida fallera en Valencia, dijo en tono crítico cuando fue preguntada por la polémica que “el largo de la falda solo depende de quien se pone la falda”. Y remachó que ese tipo de instrucciones eran incompatibles “con los tiempos que corren”.

Las fallas son un colectivo social amplio y con gran influencia en la capital valenciana y su área metropolitana, donde aproximadamente 100.000 vecinos pertenecen a una comisión fallera. Las cosas van cambiando pero los últimos estudios todavía hablan de una fiesta donde la presencia numérica de la mujer es abrumadora pero son los hombres los que copan los puestos directivos. De hecho, de los casi 390 presidentes de falla en Valencia, solo 43 son mujeres.