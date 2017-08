En Jaipur aún existe un maharajá y se codea con los herederos de la corona británica

Ni los maharajás ni el polo son términos muy comunes para un occidental, salvo honrosas y británicas excepciones. El primero suele remitir a los relatos de Las mil y una noches, con poderosos reyes rodeados de riquezas y concubinas. El segundo se relaciona a un deporte con señores a caballo que portan un mazo con el que intentan, desde esas alturas, colar una pelota en la portería del contrario. Algo que nos retrotrae a las colonias o a encuentros de altos vuelos en la campiña inglesa o en la urbanización gaditana de Sotogrande.

En este retrato de trazo grueso lo que no muchos conocen es que sigue existiendo un maharajá de Jaipur y que tiene 19 años. Se llama Sawai Padmanabh Singh, Pacho de Jaipur para su gente de confianza, y desde los 12 años, cuando fue coronado en el palacio de la Ciudad Rosa de la capital del estado indio de Rajastán, es el heredero de un título centenario y de una fortuna que se calcula en más de 550 millones de euros. En la ceremonia de su coronación hubo pompa, fastos, turbantes y espadas con incrustaciones de metales y piedras preciosas pero Pacho no tiene poder real. La autoridad de los maharajás, que en otro tiempo gobernaron sobre la vida y la muerte de sus súbditos, desapareció en 1971 cuando Indira Gandhi abolió sus privilegios y el derecho a utilizar sus títulos. Sin embargo muchos de ellos continúan ejerciendo fascinación entre los ciudadanos locales. Sus riquezas heredadas y la explotación de los bienes que conservan —-algunos de sus palacios, por ejemplo, siguen albergando sus residencias privadas pero también son explotados como atracción turística— hacen que todavía sean figuras importantes por sus relaciones con los políticos locales, con hombres poderosos de todo el mundo y por su poder económico. Aunque en una urbe de tres millones de habitantes con todo por hacer desde el punto de vista social, el pueblo no se sienta excesivamente identificado con ellos ni con sus excéntricos derroches de antaño.

Pacho, mahararajá de Jaipur, en una imagen que aparece en el Instagram de la marca de moda British Polo Day. Instagram

Pacho reúne en su corta historia componentes de cuento. Es nieto del último maharajá de Jaipur con autoridad reconocida, Bhawani Singh que falleció en 2011 a los 70 años. Diya Kumari, su única hija, y madre de Pacho, se casó con un empleado de la familia real, lo que causó todo tipo de recelos familiares y sociales. Finalmente el abuelo, conocido con el sobrenombre de Bubbles (Burbujas) por la cantidad de champán que se derrochó para celebrar su nacimiento y por su carácter chispeante, terminó por adoptarle en 2003, para poder convertirle en su heredero.

De momento el joven maharajá sigue la tradición familiar y es un experto jugador de polo. Forma parte de la selección de su país y se codea con jugadores como Guillermo de Inglaterra y su hermano Enrique, con quienes ha coincidido en el campo de juego. Pero su relación con la corona británica tiene lazos más fuertes, ya que el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, es su padrino. En un reportaje aparecido a finales de julio en la revista Hola, Pacho dice al respecto: "Le visito cada verano en su casa de Highgrove. El príncipe se interesa por la situación política de nuestro país y suele hacer preguntas. Todos mis cumpleaños me manda regalos: acuarelas pintadas por él, chocolate de Highgrove y un libro que me recomendó".

Educado en el Mayo College de la India, que se publicita en su página web como uno de los internados más conocidos del mundo, y en la escuela Millfield de Somerset, un exclusivo colegio privado inglés, Singh está disfrutando de un año sabático dedicado por entero a su pasión: el polo. También ha manifestado su interés por la Historia y que estudiará Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York, donde ya cursa carrera su hermana, Gauravi.

Afirma estar preocupado por la educación y que quiere utilizar el deporte para ayudar a los más desfavorecidos de su país. Pero por ahora, va adonde le lleva el polo, como ha manifestado él mismo no ha tenido tiempo de leer el libro que le recomendó el príncipe Carlos, y su vida es tan rosa como la ciudad en la que se encuentra su palacio. Un color que en la zona se relaciona con la buena suerte, aunque ésta sea más generosa con unos que con otros.