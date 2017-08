15 pruebas de que incluso los mejores han fracasado al menos una vez

La única derrota del Dream Team (del de verdad, el de baloncesto)

Vacilaron a toda la humanidad metiendo tantas canastas como hamburguesas se zampaban entre partido y partido, pero los Jordan, Bird, Magic y compañía no eran imbatibles. De hecho, hasta el año pasado no se supo que el equipo de baloncesto de EE UU de las Olimpiadas de Barcelona 92, el más fantástico que jamás haya formado sobre una pista de baloncesto, perdió un partido. Lo hizo contra jugadores universitarios, entre los que se encontraban Chris Webber o Grant Hill, durante su preparación. 54 a 62 fue el resultado final aunque, para no estropear la leyenda, los testigos afirman que todo fue culpa del entrenador, Chuck Daly, que dejó a Michael Jordan en el banquillo medio partido para que sus endiosados pupilos no se confiaran cuando llegara el momento de la verdad.