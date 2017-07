7

El final de la línea

Martin Sánchez se fue una tarde de abril a sobrevolar la zona de la costa de Nueva Jersey, contó a Dronestagram que las playas estaban vacías y la costa despejada. "Después de todo el día fotografiando esa zona, estaba cansado y no tenía nada para comer. Así que me dirigí hacia la ciudad y, mientras conducía, me di cuenta de que había unas pistas de tenis vacías". Sánchez comenzó así a coger posiciones para crear su "lienzo", hasta que dos personas llegaron a jugar a la pista de al lado. "Parecían bastante confusos viéndome allí tumbado en el suelo haciendo posiciones raras. Al final, cuando terminé, les enseñé lo que estaba haciendo y dijeron '¡Oh!, ¡vale!". Aquel ejercicio de contorsión ha sido el primer premio en la categoría Gente.