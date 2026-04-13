La semana comienza con tiempo inestable en el norte peninsular y Baleares

La inestabilidad de extenderá por el tercio norte peninsular y Baleares este lunes, con lluvias y cielos cubiertos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la mañana también se esperan algunos chubascos en Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana, pero irán a menos. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos, aunque se irá nublando durante la tarde. La agencia ha activado en Menorca un aviso naranja costero, que indica peligro importante, por vientos de 50 kilómetros por hora y olas de 4 metros. También mantiene el nivel naranja en Girona y Tarragona por vientos durante la mañana.

La semana empezará con ambiente frío, sin embargo, a partir del miércoles se registrarán más de 25 grados Celsius en varias zonas, temperaturas altas para abril. El lunes habrá chubascos en el este peninsular pero irán a menos y el resto de los días apenas lloverá.

Nevará en las montañas del norte peninsular a una cota de entre 900 y 1.300 metros, con acumulados significativos a cotas superiores, y de forma débil a altitudes similares en las montañas del centro y este. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte con probables precipitaciones débiles y poco nubosos en el sur.

Se prevé que esta jornada las temperaturas máximas desciendan en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, los Pirineos y nordeste de Cataluña. Aumentarán en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste, de manera notable en el Ebro. Las mínimas irán en descenso en la mitad sur peninsular, la meseta Norte y Cataluña, y subirán en el extremo noroeste. Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte, las del sureste y en puntos de la meseta Norte.

La tramontana soplará fuerte, con rachas muy fuertes, en Ampurdán y en el norte de Baleares; el alisio, en Canarias; el poniente, en Alborán; y el cierzo en el Ebro, el extremo oriental de la cordillera Ibérica y zonas aledañas. Predominará el viento moderado de oeste y noroeste en el resto, pudiendo darse sin embargo, alguna racha muy fuerte en puntos del sureste peninsular y el Pirineo.