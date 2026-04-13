Irene Montero, Mónica Oltra, Sira Rego y Rosangela da Silva, juntas en un acto en Valencia organizado por el PT de Brasil

La izquierda pierde el miedo a salir en equipo. El próximo jueves, y después de años de vetos cruzados, la expresidenta valenciana Mónica Oltra, la eurodiputada Irene Montero, la ministra Sira Rego y la primera dama brasileña, Rosangela da Silva, se reunirán en un acto en la Universidad de Valencia bajo el lema No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista, auspiciado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, según ha confirmado la propia formación a EL PAÍS. El encuentro se celebra aprovechando la cumbre organizada por la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el partido de los Socialistas Europeos, que traerá los próximos 17 y 18 de abril a Barcelona a líderes internacionales como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el uruguayo Yamandú Orsi. En este caso serán las mujeres dirigentes de la izquierda española y brasileña las protagonistas en Valencia.

La confirmación de la charla, que se desarrollará a las cuatro de la tarde en el jardín botánico de la universidad, llega, además, unos días después de que la dirigente de Podemos Irene Montero haya agitado el debate de la unidad en la izquierda en un coloquio junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha propuesto que sea su partido el que lidere e inspire esa reconciliación de las fuerzas estatales para hacer frente al auge de las derechas en las próximas elecciones generales.

Aunque su formación ya ha dado un portazo a la idea, el acto del jueves pasado que reunió a unas 300 personas en la capital catalana ha servido para movilizar a los suyos y muestra un cambio en la estrategia de Podemos, que pactó en plena Semana Santa ir a las autonómicas andaluzas con IU y Sumar, motivado, entre otros, por los batacazos electorales de Aragón y Castilla y León, donde obtuvieron menos del 1% del voto. Todas las fuerzas políticas miran ya a las generales de 2027 buscando la mejor fórmula para rentabilizar resultados.

Aunque el evento está organizado por el PT, la relación de este partido con Compromís es históricamente muy buena, y será la primera vez que una de las líderes de Podemos comparta tribuna con la ministra de Izquierda Unida, Sira Rego, esta legislatura. Y un reencuentro con Oltra después de varios años.

En los últimos años, Podemos ha insistido en desmarcarse de las formaciones del Gobierno, declinando participar en coloquios junto a otros dirigentes de la izquierda, como en el caso de la Fiesta del Partido Comunista o, el año pasado, en el homenaje anual a Julio Anguita, donde la propia Montero mandó una carta muy dura en el último minuto para justificar su ausencia en un acto en el que estaba el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Mónica Oltra, uno de los máximos referentes de Compromís y quien ha anunciado ya su intención de disputar la alcaldía de Valencia a pesar de tener que sentarse en el banquillo próximamente en un caso que su partido ha denunciado como ejemplo de lawfare, fue en 2021 la anfitriona de un encuentro en Valencia que reunió a varias mujeres dirigentes tras la salida de Pablo Iglesias de la política institucional. La entonces vicepresidenta autonómica compartió escenario junto a Yolanda Díaz, Mónica García, Ada Colau y la diputada ceutí Fatima Hamed Hossain en lo que fue considerado el germen de Sumar. En aquel momento escoció mucho en Podemos que no fuera invitada ninguna de sus ministras. “Es mucho más importante lo que podamos hacer en el futuro que lo que haya sucedido en el pasado”, aseguró conciliadora la propia Montero este viernes en una entrevista en TVE.