La justicia da un año al MNAC para devolver los murales de Sijena

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) tiene un plazo de 56 semanas -un año y un mes- para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena, conforme a la resolución de un juzgado de Huesca que ya se ha notificado a las instituciones aragonesas y catalanas. El museo catalán asegura que está estudiando el auto y tiene cinco días para recurrir.

Una resolución de la que ha informado este lunes el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, quien ha afirmado que se trata de una excelente noticia para los aragoneses al abrir definitivamente la puerta a la ejecución de la sentencia de devolución de las pinturas “de forma irreversible”.

Olloqui ha precisado que el plazo para la devolución comienza a contar este mismo lunes, con su notificación a las partes, y que la vuelta al monasterio de las pinturas debe costearla el MNAC.

El museo catalán ya ha iniciado los trabajos para devolver a Aragón una parte de los murales originales del Real Monasterio de Santa María de Sijena, los que se arrancaron en los años 60, en una segunda fase, las denominadas “pinturas profanas”. Las “profanas” están expuestas en la sala 17y los murales que vestían la antigua sala capitular, mucho más frágiles a causa de los efectos de un gran incendio en el monasterio meses antes de ser arrancadas, en la 16.

A principios de marzo, el MNAC licitó el contrato para la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas de Sijena. Para ello se ha destinado una partida de 81.000 euros y se estima una duración estimada de 12 meses de estos trabajos, aunque se prevé acabar antes de fin de año.