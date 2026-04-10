Una borrasca dejará inestabilidad en el centro y sur peninsular, con tormentas en Andalucía

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en Málaga, a 8 de abril de 2026.

La borrasca situada al suroeste de la Península se acercará de nuevo y dejará cielos nubosos en buena parte del centro y del sur peninsular este viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Andalucía recibirá tormentas a partir del mediodía, que pueden dejar precipitaciones fuertes y extenderse hacia Extremadura y el oeste de la meseta sur. Con menor probabilidad, podría haber tormentas también en la meseta norte y, en el resto del territorio, se prevén cielos más despejados. Para el fin de semana, se espera una caída abrupta de las temperaturas, muy bajas para la época del año.

Antes de desplomarse el sábado y el domingo, durante esta jornada habrá una subida generalizada de las temperaturas máximas, según las previsiones. Se prevé un aumento notable de las máximas en el Cantábrico, que subirán más de seis grados. Las mínimas también subirán en buena parte del país, de forma notable en Cáceres y en el oeste de la meseta sur. Solo bajarán un poco en el norte. En Canarias, subirán ligeramente.

Este viernes soplarán rachas de viento muy fuerte en las Canarias occidentales y caerán algunas lluvias débiles. Predominarán los vientos, en general flojos, de componente sur en el interior peninsular, del este en el Mediterráneo y en el Cantábrico, y del oeste en las costas atlánticas. Seguirá habiendo calima, como en los últimos días, principalmente en el sur peninsular.

Fin de semana helado

El fin de semana cambiará el tiempo por la llegada del frente atlántico. La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar dará lugar a un acusado descenso térmico, hasta situarse en valores anómalamente bajos. Al mismo tiempo, la sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste.

Se producirán precipitaciones en amplias zonas del país entre el sábado y el domingo, con un descenso de la cota de nieve a 800 metros, e incluso puede ser más baja en algunos puntos. La Aemet advierte de que puede afectar el tráfico, además de producirse daños en los cultivos por las bajas temperaturas y las heladas tardías.

El sábado se esperan chubascos tormentosos que podrán ir acompañados de granizo en el tercio sur peninsular. Habrá nevadas por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos. Los espesores acumulados podrían ser importantes en zonas altas, por encima de los 40 centímetros a lo largo de todo el episodio. Arreciará el viento del noroeste, con probable cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro.

El domingo las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y un temporal marítimo asociado.