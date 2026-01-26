La firma de hipotecas se dispara: 2025 acabará con la cifra más abultada en 15 años

Los 43.319 préstamos de noviembre suman 463.232 operaciones en los 11 primeros meses de 2025 y acercan el mercado a la marca del medio millón anual, que no se supera desde 2010

Hace justo una semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el total de operaciones de compraventa que se cerraron durante el mes de noviembre (58.546). Resultó una suma inferior a la de octubre, pero que se situaba muy por encima de los registros obtenidos en el mismo mes de 2024. Este lunes, la oficina estadística ha informado del total de hipotecas que se firmaron en ese mismo mes, y la relación es calcada: se constituyeron 43.319 préstamos, un 17% menos que en octubre, pero estos representan un 12,4% más que en el anterior noviembre. El importe medio de las hipotecas fue de 170.771 euros, ligeramente por encima en la comparación mensual (2,2%) y mucho más elevado que hace 12 meses (un 11,7% más); mientras que el tipo de interés medio se colocó en el 2,97%, un poco más alto que en octubre pero todavía más barato que en el undécimo mes de 2024 como consecuencia de la relajación de los tipos en la primera parte del ejercicio.

La firma de hipotecas en noviembre no mejoró los resultados de octubre (52.198), pero sus datos fueron los más altos para este momento del año en 15 años. Solo las 43.797 operaciones que se firmaron en 2010 superan (por poco) a las 43.319 de 2025. La referencia a 2010 es interesante porque es la última vez que el mercado hipotecario español superó el medio millón de operaciones en un ejercicio (entonces, todavía coleando los restos de la burbuja, se superaron las 600.000). Nada garantiza que cuando se conozcan los resultados de diciembre (un mes tradicionalmente más flojo que noviembre) se supere esa marca, pero no se andará muy lejos. Y de lo que no cabe duda es de que 2025 va a ser el ejercicio con mayor actividad hipotecaria de los últimos 15.

Los 463.232 préstamos constituidos de enero a noviembre suponen que en ese periodo ya se ha superado todo el conjunto de 2024 (425.522 hipotecas). De hecho, esos 11 meses registran una actividad mayor que la de los ejercicios 2012 y 2014 sumados, cuando se alcanzó el fondo en la grave crisis que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria.

“Seguimos en el mejor noviembre de los últimos 15 años y, lo más importante, mantenemos una tendencia claramente creciente”, celebra Ricard Garriga, CEO de Trioteca. “Si comparamos los once primeros meses de 2025 con el mismo periodo del año anterior, el incremento acumulado de hipotecas es del 17,9%”, señala.

Tomando el total de operaciones como referencia, en los primeros once meses de 2025 se han firmado 2.005 operaciones por día laborable, mientras que en el conjunto de 2024 la media fue de 1.687. “Estamos hablando de un aumento superior al 18% en el número de hipotecas diarias. Estos niveles, en torno a las 2.000 operaciones al día, no se veían desde 2010”, explica Garriga.

El retroceso de operaciones respecto a octubre (-17%) se enmarca en una tendencia histórica del mercado hipotecario, aunque quizás el bache está siendo más acusado en los últimos ejercicios. Por territorios, las caídas en términos absolutos de la Comunidad de Madrid (-2.060) y Cataluña (1.652); y porcentuales de Extremadura (-33,8%) y Baleares (-28,4%) ―dejando al margen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con porcentajes más elevados, pero menos representativos por su volumen―, han lastrado el resultado global de noviembre. Tan solo País Vasco (83), Cantabria (54) y Ceuta (24) arrojan un saldo positivo en cuanto a préstamos firmados en el undécimo mes del año respecto a la cifra de octubre.

Mismo tipo, más cantidad

Pese a que el dinamismo del volumen de firma de contratos se debe, entre otras razones, a la estabilidad de los tipos de interés ―el tipo medio en noviembre fue del 2,97%, y sigue manteniéndose por debajo del 3% desde enero―, el importe medio de las hipotecas mantiene su progresión al alza en los últimos compases del año. Los 170.771 euros de noviembre suponen la segunda cifra más elevada del año (en septiembre ascendió a 171.612 euros), y representan 18.538 euros más que en enero. Es una muestra más de que los precios de la vivienda siguen elevándose y poniendo en aprietos a muchas familias que quieren comprar casa.

Como viene sucediendo durante todo el año, la opción mayoritaria sigue siendo la hipoteca a tipo fijo, por encima de la variable. En noviembre se firmaron el 61,5% de la primera modalidad, y un 38,5% de la segunda. Son resultados prácticamente calcados a los de octubre. “Hoy en día, la hipoteca fija es la opción mayoritaria y la variable prácticamente ha desaparecido del radar del comprador medio”, recuerda Garriga.