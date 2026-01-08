Los tasadores hipotecarios extienden un mes más la huelga para protestar por sus condiciones laborales

Este colectivo de trabajadores autónomos critica la falta de respuesta de las patronales y anuncia que mantendrá el paro hasta el 15 de febrero

Los tasadores hipotecarios seguirán de huelga hasta el próximo 15 de febrero, esto es, un mes más del tiempo establecido al inicio de este paro, que arrancó el pasado 15 de diciembre con el objeto de denunciar las precarias condiciones laborales de los profesionales del sector. La decisión se tomó durante la asamblea celebrada este miércoles por la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH), tras no haber recibido en las últimas semanas una respuesta a sus reclamaciones por parte de las patronales, la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) y la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA).

Tras anunciar el comienzo de una huelga el pasado 15 de diciembre, que, en un principio, podía extenderse hasta un mes si no se obtenía una respuesta por parte de las patronales del sector, la AETH ha decidido alargar el plazo original otro mes más, hasta el 15 de febrero, “ante la falta de respuesta y de voluntad de diálogo por parte de las sociedades de tasación y sus asociaciones patronales”, según ha anunciado este jueves la asociación a través de un comunicado.

Más allá de ampliar de momento cuatro semanas más el parón, desde la asociación trasladan que muchos de sus miembros se mostraron partidarios a convertirla en indefinida si la situación no se remedia en este tiempo.

La huelga de los tasadores inmobiliarios ―un colectivo que concentra alrededor de 3.000 trabajadores autónomos―, sin embargo, no afecta a todas las operaciones. Ya antes de esta decisión, la AETH decidió levantar el paro para las tasaciones encargadas directamente por particulares a través de las sociedades de tasación el pasado 23 de diciembre, una semana después del inicio del cese de actividad, “para minimizar el perjuicio a las familias y empresas que necesitan formalizar una hipoteca”, según declararon entonces.

Así, la prórroga de un mes adicional solo se aplicará a las tasaciones de cartera bancaria (sobre préstamos dudosos de las entidades financieras); mientras que aquellas que se realicen a través del canal bancario ordinario seguirán paralizadas hasta el 21 de enero, una semana más sobre el plazo original. En esta fecha “se evaluará nuevamente la situación”, advierte el comunicado.

Jornadas maratonianas

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios, que aglutina al 75% del gremio, denuncia jornadas interminables, de hasta 80 horas semanales, por remuneraciones que muchas veces se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Por ello, reclaman la negociación de un convenio colectivo todavía inexistente, en el que se establezcan nuevos baremos tanto en materia de remuneración como respecto al tiempo de trabajo.

El colectivo de tasadores hipotecarios está compuesto por arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores, ingenieros agrónomos (estos se focalizan más en las fincas rústicas), y otros titulados técnicos. La urgencia con la que los bancos ―quienes concentran el grueso de la actividad― apremian a los tasadores para que lleven a cabo los estudios, obligatorios por ley, para valorar los inmuebles antes de la concesión de un préstamo; así como la incapacidad de estos para negociar las remuneraciones (que se acuerdan previamente entre las sociedades de tasación y las entidades financieras, según denuncian desde la AETH) representan el grueso de las reclamaciones de este gremio de trabajadores por cuenta propia.

“Los tasadores trabajan con honorarios por debajo de los costes reales ―en algunos casos, apenas un 20% de lo que abona el cliente final―, y con tarifas prácticamente congeladas desde 2008, pese al incremento sostenido de las exigencias normativas y de los requisitos técnicos”, denuncia esta asociación.