Las tres casas de la semana: cortijo inspirado en la Alhambra por 11 millones de euros

Fusión de estilos en Marbella

El diseño de este cortijo rehabilitado está inspirado en la arquitectura de la Alhambra y fusiona el estilo árabe y andaluz con el moderno. La propiedad se ubica en el corazón de Los Monteros, una de las zonas residenciales más exclusivas de Marbella, y se levanta sobre una parcela de 2.600 metros cuadrados, a unos minutos a pie de la playa.

Nada más entrar, aparece una galería adornada con arcos que recorre la piscina y guía hacia el salón, que destaca por sus techos de doble altura y sus azulejos originales. Desde aquí se accede al comedor, con chimenea y puertas acristaladas que conectan con un patio andaluz. La cocina está diseñada en palisandro y decorada con tallas artesanales de estilo granadino. Esta planta se completa con tres dormitorios en suite.

La planta alta alberga el dormitorio principal, que cuenta con un balcón con vistas al mar, un vestidor y un baño. Hay una quinta alcoba y una sala con preinstalación para ser un cine.

El cortijo está rodeado de amplias terrazas y jardines, y en la zona de la piscina hay un salón y un comedor bajo pérgolas. Según informan en Engel & Völkers, la vivienda se entrega amueblada, a excepción de las piezas de arte y algunos muebles de colección.

Situación: Marbella (Málaga)

Superficie: parcela de 2.621 metros cuadrados y 780 construidos

Estado: bueno

Precio: 11 millones de euros

Teléfono: 952 83 55 80



Como un club de playa privado

La vivienda, al estilo de las tradicionales villas ibicencas, concede todo el protagonismo a su espacio exterior, que ofrece una piscina rodeada de terrazas con acabado de arena que evoca ser un club de playa privado. Cuenta con seis dormitorios y seis baños y ofrece múltiples posibilidades de modernización. Las dependencias para huéspedes tienen acceso independiente. La villa se halla en Sant Josep de sa Talaia, cuentan en Lucas Fox Dils, a unos 420 metros de la playa. El entorno es tranquilo y exclusivo, lo que garantiza la privacidad sin dejar de ser accesible.

Situación: Sant Josep de sa Talaia (Ibiza)

Superficie: parcela de 2.000 metros cuadrados y 360 construidos

Estado: bueno

Precio: 3,3 millones de euros

Teléfono: 971 59 06 30

Vistas a la plaza del Marqués de Salamanca

Situada en una de las calles más codiciadas de Madrid, esta residencia se encuentra en el madrileño barrio de Lista, que pertenece al distrito de Salamanca. La vivienda está en una segunda planta exterior, su doble orientación asegura una buena iluminación natural y suma 385 metros cuadrados que se distribuyen en tres dormitorios con baño y un aseo. Cuenta con un salón-comedor con acceso a una terraza y vistas despejadas a la plaza del Marqués de Salamanca. Fuentes de Walter Haus indican que la cocina semiintegrada con isla está equipada. El piso ha sido reformado por el estudio de arquitectura Takk Group.