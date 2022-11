El Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad impulsa el valor estratégico de las pymes

“El 99% del tejido productivo en España lo conforman las pymes, que no pueden permanecer ajenas a un modelo de reactivación económica basado en la sostenibilidad como palanca principal de competitividad”, afirma José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, al hablar del primer Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad para Pymes. De ahí que Bonet se muestre optimista respecto al futuro y utilidad de esta novedosa herramienta presentada por la institución.

Bonet habla de sostenibilidad en una triple vertiente: ambiental, social y de gobernanza (ASG). “Tradicionalmente el foco se había puesto en la internacionalización, en la innovación y en la digitalización, aspectos que ahora tampoco podemos olvidar”, añade Bonet. El nuevo instrumento permite evaluar y gestionar las actuaciones sostenibles en un marco internacional. Por tanto, se trata de una propuesta fundamentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, además de en los estándares relevantes que pivotan sobre criterios ASG, como el Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability Accounting Standard Board, aparte del ejemplo inspirador y directo de empresas punteras que han liderado estas temáticas en su ámbito de actividad.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de España, lo relevante es que el Mapa de Conocimiento creado “se convierta en una plataforma de conocimiento vivo, donde cualquier empresa pueda contribuir aportando mejores prácticas”.

Se trata de un recurso que, a modo de guía, ofrece indicadores y pistas con ese triple enfoque aludido para alcanzar metas sostenibles. De antemano, y como complemento, esa denominada por Bonet “caja de herramientas de sostenibilidad para pymes” ya incluía un test de autodiagnóstico empresarial y plantillas para la realización de informes no financieros, políticas medioambientales y códigos éticos.

Eficiencia energética

No obstante, esta no ha sido la única propuesta ofrecida a las pequeñas y medianas empresas a través de la red de Cámaras de Comercio territoriales y con financiación de los fondos Next Genneration EU. El Programa de Sostenibilidad para Pymes, que contempla actuaciones centradas en la eficiencia energética, cuenta este año con la participación de 230 empresas, la mayoría dedicadas a turismo, industria, comercio, construcción e ingeniería, y también aquellas que prestan servicios a otras compañías. Su dotación rebasa los 2 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se reparten en una ayuda que cubre del 40% al 85% de la inversión acometida, siendo el tope de 7.000 euros.

Diagnóstico y medidas

El desarrollo del programa se realiza en dos bloques. El primero consiste en la elaboración de un diagnóstico sobre sostenibilidad para que la pyme sea consciente de su punto de partida y del nivel en el que se encuentra para plantear, con realismo, sus posibilidades de mejora mediante el estudio de su huella de carbono. De esta forma, una vez que conoce las toneladas de CO₂ que genera, deberá adquirir unos compromisos para reducirla. A su vez, ha de calcular su eficiencia energética para fijar un plan al respecto. Por último, elaborará un informe sobre economía circular que conciencie sobre el carácter limitado de los recursos naturales, adoptará soluciones para frenar la contaminación atmosférica y el calentamiento global y, además, calibrará como empresa su posible contribución a la Agenda 2030 (a partir de un análisis de los ODS con impacto directo en lo medioambiental).

El segundo de los bloques ya se centra de lleno en la ayuda a la inversión y, por consiguiente, en la implantación del proyecto, que siempre será acorde a las pautas y recomendaciones hechas en la fase de diagnóstico. Julián López-Arenas, director de competitividad de la Cámara de Comercio de España, cita como proyectos más demandados “la elaboración de planes de RSC, el desarrollo de buenas prácticas medioambientales para aumentar la sostenibilidad en los procesos, el asesoramiento que permita la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y el registro de la huella de carbono”.

Búsqueda de respuestas

Tanto este programa descrito como el Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad son iniciativas que quieren responder a las exigencias y objetivos marcados por la Unión Europea. Retos que parten de la necesidad de que tales objetivos no pueden ser alcanzados sin las pymes, dado su peso y también dada la demanda creciente que ejercen, en esta línea, los grupos de interés empresariales, las plantillas, los clientes, los usuarios y los inversores.

Las políticas relacionadas con agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética inclusiva, educación y conocimiento, nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, entre otras, acaparan más de la mitad los fondos europeos trasladados a España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Y a alguien se le escapa, precisamente, la enorme capacidad de las pymes —al igual que las microempresas— para integrar en lo laboral a quienes proceden de los sectores más vulnerables? Por eso, de su incorporación dependerá que, como marca la Agenda 2030, en ocho años tengamos sociedades más justas, empresas más exitosas y un planeta más sostenible.

De momento, el intento de la Cámara de Comercio de España de situar a la pyme en el mapa, en el Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad, ayuda a dicho desafío.

Las medianas empresas y su creciente sensibilidad Recientemente se publicó el informe Contribución de las medianas empresas al desarrollo sostenible, elaborado por KPMG, la Cámara de Comercio de España, Conpymes y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El estudio realizó una consulta online, dirigida a unas 500 medianas empresas españolas, acerca de su sensibilización en materias ambientales, sociales y de gobernanza. Una de las conclusiones es que la sostenibilidad gana en relevancia para las medianas empresas; la mayoría la consideran muy relevante para sus negocios y se sienten muy familiarizadas con el concepto. Más de dos tercios de las compañías consideran que la incorporación de la sostenibilidad en su día a día es altamente relevante, mientras que solo el 10% la consideran poco o nada relevante. Además, según el estudio, las medianas empresas se encuentran más avanzadas en el ámbito de medidas para el cumplimiento de los aspectos éticos y sociales en el ámbito de los empleados, aunque la igualdad de género requiere mayor atención. Finalmente, la dimensión ambiental es la que presenta menor grado de avance entre estas empresas, aunque los progresos son desiguales según sus sectores de actividad.