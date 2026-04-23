Microsoft lanza un plan de bajas voluntarias para 8.750 personas, el 7% de la plantilla de EE UU

Nuevos ajustes de plantilla entre las grandes compañías tecnológicas. Microsoft planea su primer plan de jubilación anticipada voluntaria para sus empleados en EE UU en sus 51 años de historia, según ha adelantado la CNBC el jueves.

En este caso, el 7% de la plantilla estadounidense podrá acogerse a este programa, según Bloomberg. La compañía contaba con 125.000 empleados en Estados Unidos a junio de 2025, lo que implica que en torno a 8.750 trabajadores podrían acogerse al programa.

La oferta se anunció a los empleados el jueves, según un memorando al que tuvo acceso Bloomberg. Entre los trabajadores elegibles se incluyen aquellos cuyos años de servicio más su edad sumen 70 o más, excluyendo algunos puestos directivos o aquellos con planes de incentivos por ventas, según el memorando de la directora de Recursos Humanos, Amy Coleman.

“Esperamos que este programa les brinde a los elegibles la opción de dar ese paso en sus propios términos, con el generoso apoyo de la empresa”, escribió Coleman en el memorando.

En términos generales, las grandes empresas tecnológicas han estado buscando maneras de recortar sus gastos mientras invierten miles de millones en la construcción de la infraestructura necesaria para sus servicios de inteligencia artificial.

Microsoft está compitiendo por construir centros de datos en todo el mundo. De hecho, el gasto de capital (capex) para este ejercicio podría ascender a 117.00 millones de dólares, un 40% más que en el año anterior. Este mismo jueves, la empresa dirigida por Satya Nadella ha anunciado una inversión de 15.000 millones de euros hasta 2029 en Australia para expandir su infraestructura de IA.

Las acciones de Microsoft caen este jueves, por momentos, más de un 4%, en una nueva tormenta bursátil que está afectando a las empresas de la industria del software, como consecuencia de la amenaza de las nuevas soluciones de IA.

El gigante de Redmond ha aplicado despidos masivos que se han producido en diferentes rondas desde principios de 2023. No es la única tecnológica en aplicar duras reestructuraciones, justificadas en buena medida, en la implantación de las nuevas soluciones de inteligencia artificial (IA).

Así, otras empresas que están invirtiendo con fuerza en infraestructuras de IA, como Oracle y Meta Platforms, han realizado recortes drásticos en su fuerza laboral durante los últimos meses. También compañías como Snap, Block, Salesforce, Pinterest, Amazon, Autodesk y Atlassian han puesto en marcha duros ajustes.

La firma especializada Challenger, Gray & Christmas calcula que hubo más de 50.000 despidos en la industria tecnológica durante en el primer trimestre, y prevé más ajustes de plantilla en 2026.