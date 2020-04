Panorámica de la Realidad Extendida

No perder tiempo en desplazamientos, no gastar dinero en billetes de avión, no contaminar ni congestionar las ciudades… Las ventajas de trabajar desde casa superan con creces riesgos como bajar la productividad por echarle un vistazo al AS o al pedido de Amazon cada x minutos.

La RE es una aliada natural de esa proyección del trabajo a distancia. Lo demuestran empresas pioneras como la inmobiliaria estadounidense eXp Realty y su plataforma de oficinas virtuales donde interactúan a diario cientos de empleados y clientes. Este modelo es potencialmente replicable por casi cualquier empresa, al menos en parte de su actividad y desde hace años porque el ahorro de costes ya compensaba de lejos la inversión en tecnología cuando era mucho más cara que hoy.

De repente las circunstancias han disparado la demanda de la Realidad Virtual aplicada al teletrabajo en diferentes escenarios. Desde luego, en el de las reuniones. Empresas como Two Reality ya habían desarrollado software para reproducir entornos con niveles muy superiores de interacción e inmersión que las call conference tipo Skype o Teams, incluido el lenguaje corporal mediante un avatar generado para cada participante.

Otra empresa española, Kuantiko Studio, desarrolla herramientas específicas para el teletrabajo en grupo que integran a 24 participantes de forma simultánea. Por extensión, soluciones así pueden aplicarse en formación dentro de las empresas o en el mundo educativo en sentido amplio. Ya las hay capaces de coordinar a decenas de alumnos y permitir al profesor monitorizar el foco de atención de cada uno de ellos.

Si hiciéramos un concurso sobre ideas de negocio para el teletrabajo virtual, no tardaría en aparecer esta: plataformas específicas para recrear ferias y eventos. La startup asturiana Virtway ya la ha puesto en marcha.