Thierry Breton: “Es falso que Europa se esté quedando atrás”

La confianza en la fortaleza económica e industrial de Europa se llama Breton. Thierry Breton. El comisario europeo de Mercado Interior, está firmemente convencido de que el planeta ha entrado en una era de postglobalización donde la competencia no será estatal sino continental. “Y ahí radica el milagro y la fuerza de Europa porque somos un continente que comparte valores y una tradición industrial construida década tras década”, asegura Breton durante un encuentro este lunes en Bruselas con EL PAÍS, solo un par de horas antes de partir para su primera visita oficial a España. Breton participará este martes en Madrid en el primer evento del ciclo Europa Futura, organizado por EL PAÍS y la consultora EY, donde tiene previsto esbozar sus planes para una política industrial, digital y de defensa que, a su juicio, mantendrá el liderazgo mundial del Viejo Continente. “No soy optimista, soy realista”, añade este comisario con pasado como ministro, empresario, profesor y “escritor cuando era joven”.

Pregunta. La nueva Comisión Europea a la que usted defiende la necesidad de una nueva política industrial. ¿Estamos ante un regreso al dirigismo estatal de los años 1970?

Respuesta. No, no estamos volviendo a aquellos años. Nuestras propuestas estarán enraizadas en esta década y en la de 2030. Estamos en una nueva era de relocalización industrial en respuesta a una demanda que quiere menos consumo de energía, una producción limpia y acorde a nuestros valores y que aprovecha la revolución digital, sobre todo, los datos industriales. En ese nuevo escenario, la competencia va a ser entre continentes. Y por eso hemos decidido que nuestras políticas, incluida la industrial, deben ser consideradas a nivel continental. Que, por otra parte, es el milagro y la fuerza de Europa. Somos el primer continente industrial del planeta.

P. ¿La nueva política industrial debe incluir una revisión de la política de competencia?

R. Sí, es muy importante. La política actual de competencia fue diseñada en tiempos de la preglobalización o al principio de la globalización. Tenemos que ver si todavía encaja con las nuevas tendencias, incluido el retorno de empresas europeas y con la creación de líderes dentro de Europa.

Las compañías europeas tienen el 60% de las patentes mundiales de 5G

P. Países como España temen que la revisión solo sirva para crear gigantes franco-alemanes disfrazados de campeones europeos.

R. No me gusta la palabra campeones en este contexto, prefiero utilizarla para el tenis o para otros deportes. Conozco España muy bien y sé que tiene una red fantástica de pequeñas y medianas empresas pero muchas de ellas trabajan para grandes compañías españolas o europeas. No queremos revisar las normas para favorecer a unos o a otros. Pero las normas actuales son más de los años 70 que de los 2030. Estamos a favor de la competencia y en contra de los monopolios. Es verdad que no puede haber una industria fuerte sin una red de PYMES. Pero tampoco puede haberla sin líderes fuertes.

P. La industria de defensa es una de las que se anuncia en vías de reestructuración y consolidación. ¿Utilizará el Fondo Europeo de Defensa para desencadenar la integración?

R. El Fondo de Defensa está diseñado para incentivar que empresas grandes y pequeñas, de varios países, colaboren en proyectos específicos. Estoy a favor de que sean empresas de tantos países como sea posible. Es un largo camino, pero es absolutamente obligatorio que la industria de defensa esté más y más integrada a la vista de la evolución del mundo.

P. ¿Cree que Europa ha perdido ya la batalla digital?

R. No la hemos perdido. Perdimos la primera batalla, la de los datos personales. Pero ahora hay una nueva oleada, basada en los datos industriales y en el uso de las redes de 5G. Y tenemos el sector industrial para hacerlo. Somos muy fuertes en supercomputadores, en tecnología cuántica y en 5G. Europa es el líder mundial en 5G. No es China, no es Estados Unidos, es Europa.

P. Pero necesitamos a Huawei…

R. En absoluto. Las compañías europeas tienen el 60% de las patentes en 5G, mientras que China tiene el 30% y EE UU el 10%. Y las compañías europeas son las que tienen más contratos de 5G, más que las chinas. Aquí hay algunas fake news que dicen que Europa se está quedando atrás. Lo siento, pero no es verdad. Tenemos todo lo que hace falta en Europa.

Si las plataformas cometen infracciones, hay herramientas para actuar”

P. Sin embargo, da la impresión de que Europa se ve impotente ante las grandes plataformas estadounidenses como Facebook. Ni siquiera consigue que paguen impuestos.

R. Me reuní la semana pasada con Mark Zuckerberg. Me dijo que está dispuesto a pagar impuestos, lo cual es absolutamente normal. Si generas valor tienes que pagar tasas en todas partes. Y la posición de la Comisión es muy clara. Estamos a favor del debate sobre la tasa digital en la OCDE porque es un asunto global. Estamos cerca de un acuerdo, pero si a finales de año no lo hay, creo que los 27 países estamos en la misma línea y que deberemos aplicarla a nivel Europeo. Y en otros asuntos, como la difusión de fake news, lenguaje del odio o pornografía infantil, hemos dejado claro que si no lo erradican, optaremos por una fuerte regulación a final de año dentro de la Digital Service Act.

P. ¿Se imagina la reacción de la opinión pública europea, sobre todo, la más joven, si prohibieran Facebook u otra plataforma estadounidense?

R. No hablo de prohibirlas. Pero si cometen infracciones, tenemos herramientas apropiadas para hacer cumplir la legislación. Tenemos instrumentos y los usaremos. Mi conversación con Zuckerberg fue buena. Y dejé claro que en este espacio de información digital todo lo que no está prohibido no quiere decir que esté autorizado.