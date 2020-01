Telefónica subirá entre 3 y 6 euros sus paquetes Fusión en marzo

Telefónica subirá a principios de marzo entre 3 y 6 euros al mes los precios de sus tarifas Movistar Fusión, sus paquetes de servicios convergentes (fijo, móvil, datos e Internet) más populares, a cambio de mejorar las condiciones de las líneas móviles con aumento del bono de datos para navegar, según han informado fuentes de la compañía.

Se trata de una práctica comercial recurrente que aplican las tres principales operadoras (Telefónica, Orange y Vodafone), consistente en subir los precios de sus paquetes de servicios a cambio de mejoras no solicitadas por los clientes, como aumentar los gigas en las líneas móviles o subir la velocidad de conexión de banda ancha fija (fibra o ADSL).

En esta ocasión, y a diferencia de otros aumentos anteriores que eran más selectivos, la subida de Telefónica afecta a todo el catálogo de Fusión, desde los paquetes más baratos (Fusión y Base) a los más caros (Selección y Plus).

Así, el paquete Fusión 0 sube 3 euros (de 50 a 53 en la tarifas de 100 MB y de 57 a 60 euros en la de 600 MB). A cambio se añaden 7,8 GB extra: 3 GB más en la línea móvil principal (pasa de 2 a 5 GB) y 4,8 GB en la línea adicional de 200 MB (hasta los 5GB).

El Fusión Base también sube 3 euros al mes (de 65 a 68 en la tarifas de 100 MB y de 72 a 75 euros en la de 600 MB). A cambio se añaden 9,8 GB extra: 5 GB más en la línea móvil principal (pasa de 10 a 15 GB) y 4,8 GB en la línea adicional de 200 MB (hasta los 5GB).

El Fusión Selección sube 4 euros (de 85 a 89 en la tarifas de 100 MB y de 95 a 99 euros en la de 600 MB), a cambio de añadir 9,8 GB extra hasta los 20 GB: 5 GB más en la línea móvil principal (pasa de 10 a 15 GB) y 4,8 GB en la línea adicional de 200 MB (hasta los 5GB).

Del mismo modo, Fusión Selección Plus aumenta su precio 4 euros (de 105 a 109 euros la tarifa de ficción y de 110 a 114 euros la de futbol, en ambos casos con 600 MB) y se añaden 7,8 GB extra (3 GB más en la línea móvil principal (pasa de 12 a 15 GB) y 4,8GB en la línea adicional de 200 MB, que pasa a tener 5GB.

Fusión Selección Total y Total Plus, los paquetes más caros, suben 4 euros, de 140 a 144 euros, y de 165 a 169 euros, respectivamente (en ambos casos con 600 MB). En los dos paquetes se añaden 14,8 GB extra (5 GB más en cada una de las dos líneas móviles, que pasan de 20 a 25 GB) y 4,8 GB en la línea adicional de 200 MB (que pasa a 5GB). En todos los casos, todos los gigas de datos móviles del cliente se pueden compartir entre ellos.

Además, en los paquetes que incluyen Netflix, se sube 1 euro adicional al mes para su uso en dos dispositivos simultáneos (de 10 a 11 euros) y 2 euros para uso en cuatro dispositivos simultáneos (de 13 a 15). No obstante, esta subida no es achacable directamente a Telefónica, ya que Netflix aplicó esta subida en junio de 2019, pero la operadora prefirió entonces no repercutir este aumento a sus clientes.

Los clientes que no estén de acuerdo con estas subidas pueden cambiarse a otras tarifas o darse de baja sin ningún tipo de penalización.

Posible réplica de los otros operadores

Este movimiento de Telefónica, el principal operador del mercado tanto en banda ancha fija como en móvil, puede arrastrar como ha sucedido en otras ocasiones a sus rivales a aplicar aumentos similares.

En el caso de Telefónica, al ser considerado operador dominante tiene problemas para mejorar las prestaciones de sus productos sin repercutirlo en un mayor precio para sus clientes. La razón está en la regulación, según explican fuentes del mercado, ya que la CNMC toma en cuenta el precio y el coste de los productos de Movistar para determinar el precio que otros operadores, como Vodafone y Orange, pagan a Movistar por usar su red.

Si Movistar ofrece, por ejemplo, más datos o mejores contenidos a sus clientes y no les sube el precio, la consecuencia podría ser que la CNMC bajaría el precio que sus competidores pagan a Movistar por el alquiler de su red, según señalan las mismas fuentes.