Joma se codea con los gigantes deportivos

El tema de la deuda en Joma se resuelve fácilmente: no tiene. Lógicamente, usan las típicas líneas de crédito para ir funcionando en el día a día. “Nunca he pedido dinero a los bancos ni a los amigos. Todo el crecimiento ha sido con dinero propio y sigue siendo así”, explica Fructuoso López. Joma tampoco reparte dividendos entre sus accionistas familiares. El objetivo es siempre agrandar el negocio con los beneficios que obtiene. “Mis hijos tienen su sueldo, sus casas y están volcados en la empresa”, comenta el presidente. No obstante, la familia cuenta con sus inversiones que, como no podría ser de otra forma, son compartidas. Al fundador de Joma no le han atraído nunca las inversiones financieras y ha optado siempre por los bienes. Así, la familia cuenta con dos hoteles en Mallorca, es la propietaria del 40% de las tiendas deportivas Décimas y ha invertido en locales comerciales, fincas y terrenos.