Inscríbete para ser un campeón

El periódico financiero internacional Financial Times y la empresa internacional de estudios de mercado Statista buscan actualmente las empresas de más rápido crecimiento en el continente americano, incluyendo no sólo a EE.UU. y Canadá, sino también a todos los países latinoamericanos.

El objetivo es elaborar un ranking de "Campeones de Crecimiento", basado en el crecimiento de los ingresos entre 2015 y 2018. La participación es gratuita y sencilla: basta con rellenar este formulario en línea. La fecha límite de inscripción es el 31 de enero.

Las compañías que logren asegurarse un lugar en el ranking inaugural del FT1000 The Americas' Fastest Growing Companies aparecerán publicadas en el Financial Times de manera similar al ranking europeo. La inscripción es gratuita y sólo se puede acceder a la clasificación en función de los méritos, tal y como se indica claramente en la invitación de FT para presentar la candidatura.

"Llevamos varios años llevando a cabo este tipo de iniciativas en diferentes regiones", explicó Friedrich Schwandt, fundador y CEO de la empresa alemana Statista, "La mayoría de las veces, nos animaba una alta tasa de participación. Sólo puedo recomendar que todas las empresas con sede en América Latina con una tasa de crecimiento anual superior al 8-10 por ciento en los años 2015-2018 se registren".

Thomas Clark, Director Global de Desarrollo Corporativo de Statista, nos habla para conocer mejor el propósito de esta iniciativa, la experiencia en otras regiones y, sobre todo, lo que las empresas pueden ganar con su participación.

¿Qué tipo de empresas tienen más posibilidades de entrar en el ranking?

TC: Nuestra experiencia en otros países es que no son las grandes empresas las que mejores resultados obtienen en estos rankings, sino las empresas jóvenes y dinámicas. Esto no es sorprendente, ya que observamos la tasa de crecimiento anual acumulativo entre 2015 y 2018 y obviamente es más fácil crecer exponencialmente cuando se empieza con un nivel de ingresos bajo. Sin embargo, conocer estas empresas relativamente nuevas es también la belleza de esta iniciativa. Por lo tanto, hemos fijado el umbral de ingresos muy bajo. Para ser elegible, una compañía sólo tiene que haber registrado en 2015 ingresos de al menos US$100,000 o su equivalente en pesos mexicanos o cualquier otra moneda en un país latinoamericano.

¿Significa eso que las empresas más grandes y maduras ni siquiera deberían molestarse en registrarse?

TC: No, en absoluto. Para cada regla, tiende a haber muchas excepciones - y estoy seguro de que esto podría aplicarse también a esta búsqueda. Recuerdo una búsqueda en 2017 de las empresas de más rápido crecimiento con sede en el Reino Unido, donde una empresa de 240 años entró en el ranking.

¿Por qué debería revelar sus cifras de ingresos una empresa privada?

TC: Porque no hay nada que temer y mucho que ganar. Soy consciente de que los responsables de la toma de decisiones a veces son un poco escépticos a la hora de presentar datos de ingresos. Esbozan "razones de competencia", el temor de que los clientes y otras partes interesadas puedan ver qué tan grandes o, con mayor frecuencia, qué tan pequeños son. Sin embargo, tan pronto como se entabla una conversación y se trata de elaborar cómo exactamente esos temores podrían materializarse en desventajas, por lo general resulta rápidamente que todo esto es más un problema percibido que real, basado en la mentalidad anticuada de que un comerciante no debería hablar demasiado sobre las cifras de la empresa. Es una mentalidad del siglo XX.

Los empresarios con el espíritu del siglo XXI saben que esto es un sinsentido y se dan cuenta rápidamente de que asegurarse un lugar en un ranking así puede traer muchas ventajas: proporciona una buena exposición en un contexto altamente positivo. Después de todo, dado que se trata de un período de cuatro años y sólo se permite que las empresas independientes con un crecimiento predominantemente orgánico se clasifiquen, cada una de las empresas del ranking puede afirmar que posee lo que es más importante: sustancia, credibilidad y sostenibilidad.

¿Esperan a que lleguen las inscripciones o buscan activamente a los campeones del crecimiento?

TC: Nuestra intención es hacer que este ranking sea lo más completo posible. Por lo tanto, vamos a hacer una gran cantidad de investigación en paralelo a esta convocatoria de registros. Una vez que sentimos que una empresa puede tener potencial para entrar en el ranking, nos pondremos en contacto con ella. Lo más probable es que lo hagamos con cientos de empresas. La cuestión, sin embargo, es que incluso como investigador experimentado, a veces es imposible encontrar datos sobre una empresa determinada. Por eso decidimos hacer esta llamada a la participación.

Parece que estáis poniendo mucho esfuerzo en ello. ¿Cómo se financia la iniciativa?

TC: Creemos en el principio periodístico clásico: primero, hay que invertir y gastar tantos recursos como sea posible para obtener los resultados de investigación más fidedignos. Es por eso que no cobramos una cuota de inscripción y no tenemos patrocinadores - ambas cosas que podrían impedir que las empresas presenten sus cifras de ingresos. Y es por eso que todas las empresas pueden entrar en el ranking sin pagar. Una vez que el ranking se crea, los ganadores tienen la oportunidad de comprar una licencia del Logotipo Oficial de “FT The Americas’ Fastest-Growing Companies” que pueden utilizar como un atractivo reclamo para sus propias comunicaciones y actividades de marketing. Sin embargo, esto no es una obligación, sino sólo una opción que fue apreciada por los ganadores en otros países.

¿Está seguro de que las empresas líderes de América Latina compartirán su entusiasmo por la participación?

TC: Ya que estamos haciendo esto por primera vez en América Latina, sería estúpido sentirse seguro de algo. Ya veremos. Todo lo que puedo hacer en este momento es defender nuestro caso, señalando que hay mucho que ganar con muy poco esfuerzo. Rellenar el formulario de inscripción no debe durar más de 5-10 minutos. Y si los líderes de las empresas necesitan un punto de referencia, les aconsejo que echen un vistazo a nuestra lista de Campeones de Crecimiento en Europa que se publicó a principios de este año en el Financial Times. Es obvio que estar en un ranking así proporciona una exposición fantástica. Y quién sabe, tal vez hasta El País esté interesado en publicar la lista de Campeones Latinoamericanos de Crecimiento. Eso depende de ustedes, por supuesto, pero le enviaremos la lista una vez que sea definitiva.

¿Cuánto tiempo tienen las empresas para registrarse?

Hasta el 31 de enero de 2020.