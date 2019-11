1.500 empresarios piden concluir el Corredor Mediterráneo en 2025 para lograr una España circular

Alrededor de 1.500 empresarios se han reunido esta mañana en el recinto ferial de Elche para reclamar en un gran acto de la sociedad civil la conclusión de las obras de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad del Corredor Mediterráneo. La doble vía para viajeros y mercancías que conectará Algeciras con el Sur de Francia a través de las autonomías andaluza, murciana, valenciana y catalana (el 50% de la población española) lleva años de retraso. “Va muy lento, aunque se ha mejorado”, ha afirmado Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresario (AVE), organizadora del encuentro. “Trabajamos para que funcione una España circular, y no solo la España radial [que pasa por Madrid]”, ha manifestado Juan Roig, presidente de Mercadona, antes del acto.

A última hora ha excusado su presencia el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sustituido por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el murciano Pedro Saura. Han asistido al llamado Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y el Segundo Chequeo Semestral el presidente valenciano, Ximo Puig, el murciano, Fernando López Miras, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente de la catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la fundación ProAve, Federico Félix, entre otros representantes empresariales, financieros y políticos. La mayoría de ellos procede de los territorios del arco mediterráneo que representan el 45% del PIB nacional.

Saura, en conversación con Boluda, ha defendido la licitación de inversiones en el Corredor en el último año y medio por un total de 2.000 millones, “más de tres veces de lo que se invertía”. El secretario de Estado de Fomento ha mantenido que, si se aprueban los presupuestos de este año, se podrán cumplir las previsiones que apuntan al 2025 como la entrada en funcionamiento de todo el corredor de 1.300 kilómetros, desde Algeciras a Girona.

Boluda ha lamentado los “bochornosos” retrasos acumulados en el tiempo y especialmente desde 2011 y ha pedido “un mayor esfuerzo”, si bien ha reconocido que en el último año ha habido más interés e inversiones. Además del destacar la reducción del 20% del coste del envío de mercancías a través del Corredor Mediterráneo, el empresario naviero ha incidido en que la infraestructura ferroviaria menguará en torno a 900.000 toneladas de emisión de CO2, lo que equivale a la contaminación que generan 130.000 coches dando la vuelta al mundo.

Precisamente, Saura ha incidido en que las mercancías que se transportan por tren solo representan un 2% en España, cuando en la Unión Europea suponen un 5%. También ha destacado como clave que Francia cambie sus prioridades en infraestructuras y apueste por acabar el Corredor Mediterráneo a su paso por el país. Además, ha ponderado la importancia de conectar los puertos con la vía férrea.

En el acto, presentado por la periodista ilicitana Mónica Carrillo y amenizado por la humorista María Juan, se ha explicado que la provincia con mayor déficit en inversiones e infraestructura del corredor es Almería. Todas las conexiones que no van dirigidas hacia Madrid son las más retrasadas. Por ejemplo, las tres provincias de la Comunidad Valenciana no están unidas por la alta velocidad, mientras que desde Alicante y Valencia sí se puede viajar directamente a Madrid. Boluda, que fue presidente del Real Madrid, ha insistido en que no está en contra de la organización radial de España, tomando como núcleo la capital del Estado, pero sí es imprescindible apostar por la España circular.

El acto de hoy ha contado con la mayor presencia de empresarios de los organizados hasta la fecha por AVE, junto con los celebrados en Madrid y Barcelona. Además de reivindicativo, el encuentro ha tenido un carácter lúdico, con la participación de humoristas como José Corbacho, Santi Millán y Javi Sancho que han actuado en diversas ciudades del arco mediterráneo en una novedosa iniciativa para popularizar la importancia del Corredor Mediterráneo y denunciar su retraso. AVE ha recogido de momento más de 161.000 firmas que reclaman el fin de la infraestructura.