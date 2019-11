¿Estoy a tiempo de ahorrar para mi jubilación?

No perder calidad de vida es un deseo que todos compartimos cuando pensamos en la vejez. Queremos no solo conservar la salud física sino también tener bienestar económico. Para cumplir este último objetivo, lo ideal es empezar a ahorrar para la jubilación en la juventud, entre otras razones porque con poco dinero se pueden conseguir grandes resultados. Descubre cuánto tendrás si empiezas a ahorrar hoy aquí. Si ya te acercas, sin embargo, al final de tu vida laboral y no has empezado a llenar la hucha, aún puedes hacerlo. Eso sí, deberás intensificar el esfuerzo de ahorro, además de optar por mayor riesgo para tus inversiones o, incluso, si no deseas hacerlo a la edad acordada, retrasar tu edad de jubilación para seguir ahorrando.

Para Francisco Palomino, asesor de inversiones de Renta 4, una persona de entre 50 y 55 años no llega tarde a invertir para su jubilación. "Afortunadamente su nivel de vida y su capacidad de ahorro es mayor [que las de alguien joven], ya que se supone que gana más que cuando empezaba a trabajar y tal vez la carga hipotecaria y los gastos fijos son menores cuando ya se ha alcanzado determinada edad. Todo esto debería permitirle ahorrar más cada mes".

¿Qué riesgo debo asumir?

La teoría generalmente aceptada dice que cuando uno es joven y le quedan por delante muchos años de ahorro puede arriesgarse más, lo que significa que, al igual que puede ganar, también puede perder. A medida que se acerca el momento de jubilarse se debe tender a ser más conservador para no perder el capital acumulado. Sin embargo, ¿qué ocurre si no he ahorrado nada? Aquí la recomendación general es que hay que arriesgarse para intentar mejorar la rentabilidad de nuestro dinero.

Hoy la edad de jubilación en España es de 65 años y ocho meses, sin embargo, en el año 2027 no dejaremos de trabajar hasta los 67. Lo que suponen unos meses más de ahorro que si te jubilases hoy. Si tienes 50 años piensa que todavía te quedan 17 años de vida laboral, por lo que contratar un producto de riesgo medio o moderadamente elevado puede ser una opción.

"Considero que se tiene que invertir con un perfil de riesgo dinámico ya que aún con 55 años nos quedan más de 10 años para jubilarnos, con lo que la renta variable, bien invirtiendo directamente en Bolsa o a través de fondos y planes, debería tener un peso importante en nuestras carteras", reflexiona Francisco Palomino. De hecho, dado que actualmente los tipos de interés están muy bajos "es necesario asumir riesgo si queremos simplemente conseguir un 5%".

El experto de Renta 4 recuerda que la pensión media de jubilación en España es de 1.023 euros para un asalariado y de 670 euros para un autónomo y el importe bruto de la pensión máxima es de 2.561 euros mensuales.

Aunque dependerá del caso, lo ideal sería complementar la pensión con 300 euros mensuales. ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para construir ese colchón económico?

Veamos varios supuestos.

Caso 1. Empiezo a ahorrar a los 50 años

Dispongo de 17 años para ahorrar.

Quiero lograr un complemento de 300 euros al mes durante 20 años (de los 67 hasta los 87).

¿Cuánto debo ahorrar? 72.000 euros.

¿Cómo puedo lograrlo? Haciendo un ingreso inicial de 1.000 euros e invirtiendo 280 euros al mes durante todo ese tiempo en un producto que rente el 4,6%, a un riesgo medio-alto de nivel 3 (la máxima cota es 4).

Caso 2. Empiezo a ahorrar a los 55

Dispongo de 12 años para ahorrar.

Quiero lograr un complemento de 300 euros durante 20 años (de los 67 hasta los 87).

¿Cuánto debo ahorrar? 72.000 euros.

¿Cómo puedo lograrlo? El esfuerzo de ahorro será mayor que en el caso 1. Lo conseguiríamos con una aportación inicial de 5.000 euros y destinando 400 euros todos los meses. De hecho, invirtiendo al nivel de riesgo 3 acumularíamos 73.840 euros, un poco más de lo esperado.

Caso 3. Empiezo a ahorrar a los 60

Dispongo de 7 años para ahorrar.

Quiero lograr un complemento de 300 euros durante 20 años (de los 67 hasta los 87).

¿Cuánto debo ahorrar? 72.000 euros.

¿Cómo puedo lograrlo? Además de hacer una aportación inicial de 5.000 euros, habría que dedicar mensualmente 725 euros durante los casi 7 años que me quedan para jubilarme a los 67 años (exactamente, según la normativa, en 2026 nos jubilaremos con 66 años y 8 meses), calculan en Renta 4.

En el caso de que hayas gozado de rentas más altas a lo largo de tu vida laboral y quisieras un complemento mayor para tu pensión también deberás hacer un esfuerzo.

Guillermo Domínguez, director de Gestión de Patrimonios de Tressis, y José Carlos Guerrero, asesor financiero en la mencionada entidad, proponen otro ejemplo para ingresos medio altos.

Caso 4. Empiezo a ahorrar a los 50 años

Dispongo de 17 años para ahorrar.

Quiero unos ingresos mensuales de 3.500 euros (el 70% de mi salario actual) durante 20 años (de los 67 hasta los 87).

¿Cuánto debo ahorrar? 268.560 euros (para complementar con 1.119 euros al mes una pensión estimada de 2.382 euros).

¿Cómo puedo lograrlo? Invirtiendo 1.024 euros al mes durante todo ese tiempo en un producto que rente un 4.46%, a un nivel de riesgo medio.

Caso 5. Empiezo a ahorrar a los 55 años

Dispongo de 12 años para ahorrar.

Quiero unos ingresos mensuales de 3.500 euros (70% de mis ingresos actuales) durante 20 años (de los 67 hasta los 87).

¿Cuánto debo ahorrar? 429.360 euros (para complementar con 1.089 euros al mes una pensión estimada de 2.411 euros tras 30 años cotizando).

¿Cómo puedo lograrlo? Invirtiendo 1.362 euros al mes durante esos 12 años que me queden en un producto que rente un 4.46%, a un nivel de riesgo medio (un 2 sobre un máximo de 3).

Como se ve, hay muchas opciones para hacer un esfuerzo final y disfrutar el día de mañana de una jubilación deseada. Recuerda que ese ahorro lo puedes canalizar a través de diversos productos financieros. Aunque los planes de pensiones son el vehículo que mejor se adapta al ahorro para la jubilación, también puedes optar por otros como los de fondos de inversión o seguros.