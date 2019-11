Fnac diversifica su oferta con productos naturales y de bienestar

A partir de hoy, Fnac incorpora a su catálogo en España, dominado por la cultura y la tecnología, los productos de Nature & Découvertes, una cadena francesa especializada en productos relacionados con la naturaleza y el bienestar, desde cosméticos a sillones de masaje, o mobiliario de jardín que adquirió el pasado verano por unos 100 millones de euros. Ante la pérdida de peso de los productos culturales, su seña de identidad, FNAC sigue buscando diversificar su oferta para seguir creciendo y renovando a su clientela.

Tal y como hizo en 2015 con la británica Darty, adquirida por unos 850 millones de euros para poder vender electrodomésticos, el grupo FNAC Darty adquirió este verano Nature & Découvertes, en una operación que los analistas que siguen al minorista francés valoraron entre 100 y 120 millones de euros. N&D es una compañía que tiene 97 tiendas, 86 de ellas en Francia y el resto en Bélgica, Alemania, Suiza y Luxemburgo, que el año pasado facturó unos 200 millones de euros. Fundada en 1990 por el matrimonio Lemarchand, está orientada hacia la naturaleza y el bienestar, con una gama muy amplia de productos (libros, mobiliario, cosméticos, productos infantiles, decoración, complementos…) fabricados “al 60% en Europa con altos estándares de sostenibilidad medioambiental”, como explica Enrique Martínez, director general del Grupo Fnac Darty.

El directivo español afirma que el grupo tiene que seguir diversificando su catálogo ante la pérdida de volumen del que fue su negocio tradicional, el de los productos culturales (libros y cine). “Hace 15 años, la cultura era el 60% de las ventas y la tecnología el 40%; ahora es al revés. Y la parte de cultura no crece”, explica. “Necesitamos otros motores de crecimiento”, afirma Martínez, cuya empresa ha facturado 5.100 millones en los nueve primeros meses del ejercicio, 465 de ellos en España y Portugal.

“En Fnac siempre pensamos que N&D podía ser complementaria”, dice Martínez para explicar qué impulsó al gigante cultural a decidirse por esta empresa y no otra para diversificar su negocio. Pero hay más. “Sus clientes tienen una fidelidad increíble, pese a su tamaño, tiene mucha notoriedad”, explica Martínez. “Además, al ser pequeña, creemos que aún se puede desarrollar mucho y podemos potenciar mucho su venta online”, que se queda mucho más atrás del 20% de cuota digital de Fnac, según su director general. Finalmente, se agarra a la tendencia al alza del consumo responsable en todo el mundo, segmento en el que opera N&D.

Martínez explica que el primer punto de venta de N&D en España, un corner de unos 100 metros cuadrados, abrió el 15 de noviembre en la tienda Fnac del centro comercial L’Illa de Barcelona, aunque la inauguración oficial tendrá lugar hoy. En los próximos meses, la idea es añadir más de estos espacios en las tiendas grandes de Fnac en España (también en la web) e incluir productos del catálogo de N&D en el surtido de las demás, anuncia Martínez.