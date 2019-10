Cómo impresionar con tus presentaciones

Este tipo de exposiciones ocupan un espacio fundamental en reuniones de trabajo y, por supuesto, en la puesta de largo de nuevos productos o empresas. ¿Cómo plantearlas para alcanzar el éxito? “Pese a que no existen fórmulas mágicas en comunicación algunas pautas ayudan (y mucho)”, afirma Natalia Cabot, profesora de Comunicación Estratégica en la escuela de negocios IEBS.

Stephen M. Kosslyn, profesor de Psicología de la Universidad de Harvard cree que “hay tres objetivos fundamentales que definen cualquier presentación: conectar con el receptor, mantener la atención y fomentar la comprensión y el recuerdo del mensaje”. Si se cumplen estos tres fines, el éxito está asegurado

Es importante atender a todos los detalles implicados en una buena presentación si queremos triunfar y no formar parte de una mayoría que no convence, tal como afirma Guy Kawasaki, uno de los mayores especialistas mundiales en nuevas tecnologías y marketing: “El 95% de las presentaciones son inefectivas, largas y aburridas, con demasiadas diapositivas y mal estructuradas, con horribles animaciones y sobrecarga de información; presentaciones que no venden nada”.