Alta tensión renovable para la Bolsa

El apetito del dinero por este sector de crecimiento y no exento de especulación está llevando a continuos estrenos en los mercados bursátiles. Cox Energy, dedicada al negocio solar fotovoltaico, podría ser la siguiente. Aunque fuentes de la empresa con presencia en España, Portugal, Chile, Colombia, México y Panamá apuntan a que la salida a Bolsa siempre está encima de la mesa, pero no hay ninguna decisión tomada.

La firma de ingeniería TSK también ha manifestado la intención de sacar al mercado su división de renovables. Y, entre las grandes, Cobra (de ACS) trabaja en el lanzamiento a Bolsa de su filial Zero- E.