Manual para la digitalización

Empezó como un evento para los amantes de la impresión en 3D, pero ahora aspira a ser un lugar de peregrinaje clave para todos aquellos interesados en las últimas novedades tecnológicas y cómo aplicarlas al mundo empresarial. Algo que Miquel Serrano, el director del salón Industry, traduce como “un evento que da soluciones de todo tipo en la digitalización manufacturera” en toda la cadena de valor de un producto. El objetivo es atraer desde a un ejecutivo de una multinacional hasta a un aficionado a las últimas tecnologías.

Bajo ese prisma se impulsa la cuarta edición de Industry From Needs to Solutions (Industria desde las necesidades a las soluciones), que tendrá lugar en Fira de Barcelona del 29 al 31 de octubre. “Nuestro enfoque es muy didáctico. No es solo una feria, sino cuatro congresos en los que la gente viene a formarse en manufactura avanzada. Tenemos muchos talleres y queremos que sea un evento en que se venga a aprender”, dice Serrano. Se han organizado ponencias, al estilo TED Talks, que rehúyan de tecnicismos y sean más bien de corte inspirador para cualquier público. “Quisimos algo más dinámico y ver ejemplos reales [...] para que cualquier persona de la empresa pueda venir y aprender”, añade.

El salón, que gana espacio respecto a su anterior edición, contará con la participación de ejecutivos de grandes empresas, como la tecnológica Cisco, la química Dow, la industrial-energética Siemens, la transportista DHL o la farmacéutica Uriach.

Belén Badia, directora de Personas, Comunicación e IT de Uriach, tiene previsto detallar la transformación digital del grupo farmacéutico catalán, que asegura ha repercutido en la cuenta de resultados y ha llevado a reforzar la cooperación entre departamentos en cualquier relación con clientes, desde un periodista a un consumidor. “Hemos crecido en los últimos seis años a doble dígito”, afirma con entusiasmo.

Badia —con experiencia previa en Winterthur, Seat y Areas— asegura que su caso es revelador sobre la necesidad de cambiar paradigmas en el mundo empresarial. Ahora lidera equipos de informática e ingeniería pero su experiencia formativa es en psicología y comunicación. “Siempre se ha hablado de tecnología, pero las máquinas no van solas. Intervienen personas y lo que supone esto a nivel de transformación cultural”, sostiene.

Uriach, explica Badia, se ha transformado en los últimos años en pos de un mayor aperturismo. Ha reforzado su comunicación interna y externa, el cuidado a sus empleados (por ejemplo con programas de bienestar y proporcionando comida en la oficina) y sus valores corporativos. Industry prevé abordar los desafíos de la digitalización industrial mediante actividades centradas en ocho sectores: máquinas, conectividad y datos, impresión 3D, transformación del plástico, automatización y robótica, moldes, nuevos materiales, y diseño y servicios.