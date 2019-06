Los españoles reformarán 37.600 viviendas más este año, a pesar del retraso de las ayudas

Los ciudadanos no han podido sacar provecho a las ayudas económicas para reformar el interior de sus casas y edificios que contempla el Pan Estatal de Vivienda 2018-2021.Este año se concederán en ayudas 63 millones de los 357 millones que se habían previsto, provocando una pérdida del 44,6% en la eficacia que se le suponía a un plan dotado de 1.443 millones en ayudas para los cuatro años de su vigencia, ha denunciado hoy martes la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Indica que el plan podría haber aportado al sector hasta 560 millones de euros de no haberse paralizado en 2018 y lo que va de 2019.

Los retrasos de estas subvenciones son importantes porque una de cada cuatro reformas en España no se realiza por falta de presupuesto. De ahí que Andimac inste a las comunidades a cerrar los acuerdos cuanto antes, ya que la gestión que hagan y la facilidad que den a los ciudadanos para acceder a los fondos resultan determinantes para el 55% de los hogares que son potenciales beneficiarios del plan. "No hay motivos para demorar la puesta en marcha de las ayudas por parte las autonomías, porque los cambios de Gobierno que se han producido tras las elecciones autonómicas y municipales no alterarán los fondos presupuestados", recalca Sebastián Molinero, secretario general de la patronal.

A pesar de que los fondos están tardando en llegar al bolsillo de los propietarios españoles, cada vez se reforma más y se gasta más en hacer obras de mejora en las viviendas. Andimac estima que este año se harán 37.600 reformas adicionales, un incremento del 2,4%. Andalucía será la comunidad en la que más reformas se realizarán y La Rioja, donde menos.

Cada vivienda española gastará este año en reformas 700 euros, un 3% más que en 2018, según la última edición del Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar, un estudio elaborado por Arthursen para Andimac. El mayor gasto se registrará en Baleares y el menor, en Cantabria.

Esto significa que el volumen de negocio del mercado de la reforma escalará en 2019 por encima de los 18.000 millones de euros, 575 millones más que los aportados el ejercicio pasado. Buenas noticias para un sector que tiene que convencer a los propietarios de que mantengan en buen estado sus casas y que tiene que compartir mercado con grandes gigantes tecnológicos como Amazon, que también se han lanzado a ofrecer servicios de reparación a domicilio.

La patronal quiere que el ciudadano gaste lo mismo que dedica a mantener el coche. "Mientras que los españoles dedican el 5% de su presupuesto familiar disponible al cuidado y mantenimiento de sus vehículos, tan sólo destinan el 1,5% a la mejora de sus hogares", dice Molinero. Para lograr este objetivo, la patronal ha propuesto diez medidas al nuevo Gobierno entre las que destaca la rebaja al 10% del IVA de los materiales de construcción, siempre y cuando representen menos del 40% del valor del trabajo; la recuperación del IRPF por reformar la vivienda habitual; la creación del Código Técnico de la Reforma (CTR); o el impulso a la figura del Asesor Técnico en Reforma.