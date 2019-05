Ibiza, capital de la moda

Las marcas de Alvarno, Andrés Sardá, Juanjo Oliva, Roberto Diz y The 2nd Skin Co. y del holandés David Laport pasearán el próximo 30 de mayo por el escenario junto a la piscina del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel sus creaciones de pretemporada a ritmo de DJ, en una cita que pretende ser un evento “distendido, relajado y menos rígido”, en palabras de la directora de la feria, Charo Izquierdo. “No se trata de una deslocalización aunque cambiemos a un escenario con playa. Se trata de una de las pasarelas imprescindibles de la moda resort, o crucero [sirven tanto para verano como para invierno], a nivel internacional y la segunda gran plataforma de moda celebrada en nuestro país, tras la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. No hay nada así en España ni en Europa”.

Los diseñadores que acuden a la cita organizada por IFEMA —este año se estrenan Juanjo Oliva, Roberto Diz y David Laport, y el resto repite— en este peculiar escenario comparten que se trata de un evento “lúdico y relajado”. Así lo ve Juan Carlos Fernández, una de las dos mitades de The 2nd Skin Co. junto con Antonio Burillo. Su colección, que presenta “largos muy midis tejidos psicodélicos…”, se pone a prueba entre un cliente “más fresco”. “Tienes un público que te da una respuesta más auténtica, alejada de los circuitos tradicionales”. Izquierdo es de la misma opinión. “Este lugar es superprofesional, pero el hecho de estar rodeado de gente en bañador te aleja mucho de Madrid y sus circuitos. Aquí los desfiles se hacen en una sola tarde; es todo como más rápido, hay el ritual de la moda…, pero no ese ritual rígido de los típicos desfiles”.

Ibiza es sinónimo de estilo y fiesta, y este es el escenario que busca la organización. “Una de las cosas interesantes del emplazamiento es que cuando dices Ibiza, dices un lugar de moda. Si hablas de Ibiza es moda, es música. Nos parecía que era muy interesante el emplazamiento en sí. Vienen personajes de la isla, personalidades que invitamos de Madrid, influencers, famosos…”, apunta la directora de la cita. Álvaro Castejón y Arnaud Maillard, de Alvarno, destacan que de Ibiza les atrae “todo”, “su energía, la música, su espiritualidad y la naturaleza. Ibiza es uno de los destinos más internacionales que tenemos y encaja perfectamente con las colecciones resort en esta época del año. Y el hecho de desfilar en Ushuaïa, el templo de la música por excelencia en la isla, es un auténtico lujo”.

Los diseñadores, que repiten en esta tercera edición del evento, traen “el espíritu barroco, y los cortes minimalistas siguen muy presentes, brillan más que nunca”, aseguran. Nuria Sardá, de Andrés Sardá, traerá “en exclusiva la colección crucero para el verano de 2020; una que pone atención en los detalles, texturas y el hecho a mano. Además, como broche final del desfile, el biquini limited edition que hemos realizado para Ushuaïa”. Sardá celebra poder presentar las piezas en un entorno “con una luz y energía únicas y con un poder de convocatoria inigualable”.