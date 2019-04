Tecnología marbellí

A los 32 años, Janus R. Nielsen creaba su primera empresa de tecnologías de la información (IT), MYSecurityCenter. Corría el año 2003 y esta compañía de seguridad cibernética creció tan rápido que le permitió al danés mudarse a Marbella para rebajar su ritmo de vida. Pero la pasividad no es muy propia de Nielsen, y no tardó en volver al mundo empresarial con cuatro emprendimientos más. Entre ellos destaca AnyTech365, un portal de apoyo técnico creado en 2014 que recientemente fue señalado como la segunda empresa española de mayor crecimiento en Europa por el Financial Times.

Con una disponibilidad de 24 horas al día los 365 días del año, este soporte técnico remoto está dirigido a los usuarios que tengan dudas sobre cómo mejorar la seguridad de sus dispositivos o aquellos que encuentren algún tipo de problema con su aparato electrónico. Una asistencia con diferentes tipos de suscripción que llevan a cabo los más de 400 trabajadores de la empresa, que atienden entre 1.000 y 3.000 llamadas diarias. Debido a su asociación con el software TeamViewer, tienen la capacidad de analizar remotamente cualquier dispositivo, lo que facilita la internacionalización del servicio. De hecho, a pesar de tener sus oficinas en varios puntos de España, su mayor demanda proviene del exterior, concretamente de Francia, Alemania y Holanda.

En la actualidad la compañía cuenta con más de 100.000 suscriptores, un número al que llegaron —en parte— gracias al sello de garantía de AppEsteem. Un reconocimiento, otorgado por un grupo de expertos en tecnología que tiene como objetivo separar a las plataformas y aplicaciones que buscan ayudar al usuario, con aquellas que solo intentan estafarlo. Y a pesar de que el certificado es de pago, es necesario pasar por un largo periodo de evaluaciones para obtenerlo. En el caso de AnyTech365, tuvo que pasar un año y medio hasta que finalmente, en septiembre del año pasado, lo consiguieron.

Con el crecimiento de clientes también vino un aumento de las ganancias. En 2017, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, facturaron casi cinco millones de euros. Nielsen asegura que en 2018 las ventas se dispararon a 18 millones, con un beneficio que rozó el millón.

Mirando hacia atrás, el danés reconoce que el iniciar una empresa de tecnología en Marbella no fue nada fácil. La infraestructura no era la adecuada y el talento informático era escaso. Sin embargo, afirma que si pudiera hacerlo todo de nuevo, no lo haría en otro lugar. “Fue muy difícil, pero precisamente por eso me siento aún más orgulloso de haber podido triunfar. Ahora podemos decir que tenemos la empresa tecnológica que más rápido crece en España”.