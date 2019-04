Pallete destaca el potencial del crecimiento de la acción de Telefónica

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, ha reivindicado la transformación llevada a cabo por la compañía en los últimos tres años para convertirse en una empresa tecnológica, lo que le ha llevado a estar "más cerca" de la compañía que quiere ser, y se ha mostrado convencido del potencial de crecimiento de su valor en bolsa.



"Telefónica es hoy considerablemente más fuerte que hace tres años y, aunque ya hemos visto una recuperación de la cotización de nuestra acción, estamos convencidos de que tiene todavía potencial de crecimiento para que refleje el auténtico valor de la compañía", señala Alvarez-Pallete en una carta publicada este jueves en el Informe de Gestión Consolidado 2018.



El presidente ejecutivo de Telefónica subraya que 2018 ha sido el año en que se ha cruzado el ecuador de la transformación de la compañía, al mismo tiempo que ganaba relevancia en la vida de sus clientes, mejoraba sus principales magnitudes financieras, mantenía un alto ritmo de inversión,

reducía su deuda neta "de modo sustancial" y mantenía una remuneración "atractiva" a los accionistas.



A este respecto, admite "sinceramente" que no ha sido sencillo impulsar la transformación de Telefónica y cumplir, además, con estos objetivos empresariales. "Hemos tenido que llevar a cabo esta transformación en medio de un entorno poco propicio, cuando no adverso, en el que confluían

distintos factores: de un lado, turbulencias en mercados importantes de Latinoamérica y en Reino Unido; de otro lado, el recelo de los mercados hacia nuestro sector; por último, la atmósfera bursátil negativa del Ibex", detalla.



Pese a todo ello, Alvarez-Pallete asegura que Telefónica está hoy en día "más cerca" de lo que quiere que de la compañía que "orgullosamente" fue. Además, incide en que están construyendo una empresa "no para el próximo trimestre ni para los dos siguientes", sino que está conformando

"una compañía para los próximos 20 o 30 años".

Generar Valor

Asimismo, el presidente ejecutivo delegado afirma que la compañía va a generar "valor a largo plazo para todas las sociedades en las que opera y para los colectivos con los que se relaciona", para lo que ha fijado algunos requisitos en su gestión como lograr la confianza de todos los grupos de interés con foco especial en incrementar la satisfacción del cliente, así como impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible priorizando servicios con impacto positivo en el medio ambiente.



Otros requisitos que ve esencial cumplir para lograr generar valor a largo plazo son una mayor eficiencia optimizando sus capacidades, especialmente digitalizando redes y operaciones, y contar con un equipo humano cada vez más diverso y capacitado con nuevas habilidades comerciales y tecnológicas.



A este respecto, agrega que ese compromiso a largo plazo tendrá un efecto en el modelo de remuneración de todo el equipo de la compañía. En este sentido, indica que, a partir de 2019, la remuneración variable estará "ligada a factores como la confianza del cliente, la confianza de la sociedad, la igualdad de género y el cambio climático", además de otros indicadores financieros tradicionalmente contemplados en el cálculo de la remuneración.

Oportunidades de negocio

Por otro lado, Alvarez-Pallete apunta que dentro de poco habrá 100.000 millones de personas y cosas conectadas y el tráfico de datos va a aumentar de forma exponencial, un entorno en el que las infraestructuras son "el corazón de esta transformación", lo que confirma la relevancia de las redes de Telefónica.



"Se abre un mundo de oportunidades para Telefónica. Se necesitarán redes aún más rápidas, más capaces, más seguras, más simples, con menor latencia y más inteligentes. Y a lo anterior se suma el edge computing, que requiere una red preparada para procesar los datos generados por el Internet de las Cosas más cerca de donde se crean", resalta.