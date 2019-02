Los empresarios se han puesto en pie de guerra. La intención del Gobierno de modificar la reforma laboral de 2012, anunciada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, antes de las elecciones del 28 de abril mediante un real decreto-ley (RDL) se ha recibido en el seno de la patronal CEOE como una afrenta. Los empresarios piensan que la intención del Ejecutivo va más allá, con la aprobación de un real decreto ómnibus que aborde, además de lo que llaman “contrarreforma” laboral, los temas que han quedado pendientes sobre pensiones e igualdad.

El asunto se trató el pasado miércoles en la junta directiva de la patronal CEOE, que mandató por unanimidad a la cúpula que preside Antonio Garamendi para que utilice todos los medios legales a su alcance para luchar contra cualquier decisión del Consejo de Ministros que vulnere sus derechos. La junta pidió que se actúe con “contundencia”. Así que el nuevo equipo directivo se va a estrenar con una tarea de envergadura. De momento, esperan el desarrollo de las mesas de diálogo tripartitas (Gobierno, patronal y sindicatos) que se celebrarán a lo largo de la semana, antes del consejo de ministros. Y, luego, si el RDL (o reales decretos) no convence, poner en marcha la maquinaria.

Según fuentes patronales, el Ejecutivo quiere legislar saltándose el diálogo social y, ante eso, están dispuestos a elevar la voz cómo y dónde haga falta. A juicio de los empresarios, se plantean cambios legislativos muy relevantes que requieren un proyecto de ley y no deben solventarse con un RDL, que excluye la posibilidad de diálogo y de consenso, “como sería deseable”. Pero, además, para los empresarios es una “locura” que se apruebe una vez que se ha entrado en precampaña electoral.

La patronal ha cuestionado la constitucionalidad del uso del RDL. Recuerda, en ese sentido, que la Constitución Española limita el recurso al RDL a los supuestos en que concurra “una extraordinaria y urgente necesidad”. Es decir, “garantiza la máxima restricción del empleo de este tipo normativo que, en última instancia, priva al Congreso de los Diputados y al Senado de la potestad de dictar leyes con la suficiente deliberación de todos los grupos parlamentarios”. Y para los empresarios no es extraordinario ni urgente. Por eso, destacan que el uso abusivo del RDL consituye una excepción y usralo cuando se ha anunciado la disolución de las Cortes “supone una relegación del poder legilsativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática”.

La patronal considera que las medidas interfieren en la campaña electoral

Precisamente, una de las armas contundentes que tiene la CEOE es el precedente de una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 7 de julio de 2018 en la que estimó parcialmente el recurso inconstitucionalidad que había presentado el grupo parlamentario socialista contra el RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Se da la circunstancia, al margen que esta medida es una de las que se plantea modificar ahora de la reforma laboral, que el PSOE cuestionó “la extraordinaria urgencia y necesidad” de utilizar el RDL que ahora pretende llevar a cabo. El argumento que utilizó el Gobierno del PP, que tenía mayoría absoluta, fue que era un momento de crisis. Ahora no hay crisis ni mayoría absoluta.

Además de eso, la patronal baraja la posibilidad de apelar a la Junta Electoral Central considerando que cualquier decisión que tome el Ejecutivo puede interferir en la campaña electoral. A su juicio, la ley garantiza el juego limpio, de manera que no se pueden hacer inauguraciones, plantear obras o crear lemas una vez que se han anunciado las elecciones. “Esto no parece juego limpio y se está haciendo una campaña electoral a través de decretos”, remacha una fuente patronal. Lo que está en duda es si la CEOE como tal puede presentar recursos o tendría que recurrir a un grupo político para hacerlo. En todo caso, lo que a los empresarios les afecta por el contenido de la materia, a los grupos políticos les perjudica sus intereses por razones electorales obvias, por lo que no sería de extrañar que no dudaran en presentar batalla.

Las patronales advierten además de que no tiene sentido volver a orillar el dialogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad del Ejecutivo de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas.