Red Eléctrica compra Hispasat a Abertis por 949 millones con el plácet del Gobierno

ACS y Atlantia, que lanzaron con éxito una opa conjunta para la adquisición de Abertis, tienen previsto destinar el importe neto obtenido con esta desinversión a financiar uno de los créditos empleados para el pago de la concesionaria. Por su parte, Red Eléctrica financiará la compra con deuda. El cierre de la operación, que está sujeto a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, las autoridades de competencia en España y Portugal, así como otras autorizaciones, se espera este primer semestre.

La operación ha sido recibida con cierta sorpresa por el mercado, ya que el actual presidente de Red Eléctrica y ministro de Administraciones Públicas de 2004 a 2007 con el PSOE, Jordi Sevilla, señaló al poco de acceder al cargo tras el cambio de Gobierno que “aparcaba” la compra al no considerarla urgente. Bajo la presidencia del que fuera varias veces secretario de Estado con el PP, José Folgado, Red Eléctrica llegó a acordar la compra del 57% de Hispasat con Abertis por 656 millones, lo que implicaba valorar el 100% en 1.150 millones. Eso sí, entonces se ofrecía a Red Eléctrica subrogarse en la compra de otro 33% a Eutelsat por 302 millones, de modo que el precio total estaba en línea con el actual.

Pero el Gobierno del PP y, en particular el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, no acababa de ver con buenos ojos la transacción. De hecho, Atlantia ya tuvo problemas para lanzar su opa en solitario sobre Abertis al no contar con la autorización del Ejecutivo para el cambio a manos extranjeras de Hispasat. Tras el acuerdo entre ACS y Atlantia para lanzar una opa conjunta, estos elevaron la valoración del 100% de Hispasat a 1.250 millones. Al final, REE ha pagado 949 millones, lo que supone valorar el 100% en 1.057 millones. El 10,3% restante está en manos de la Sepi, englobada en Hacienda, y el CDTI, controlado por Economía.

Aunque Red Eléctrica cotiza en Bolsa, el Estado controla sus decisiones estratégicas a través del 20% del capital que tiene la Sepi, y el Gobierno designa a su presidente, por lo que la operación cuenta con el beneplácito del Ejecutivo de Sánchez. De hecho, la empresa ha tenido en todo momento informada de las negociaciones a la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Jordi Sevilla, en declaraciones a este diario, ha negado presiones del Ejecutivo y ha resaltado el ahorro que se produce en la operación por la estrategia que adoptó de no comprar con prisas. “No me he sentido forzado ni presionado por nadie, es una operación buena para Red Eléctrica y eso es lo decisivo. Otra cosa es que como técnica negociadora hayamos mostrado un menor interés. La actual situación política tampoco ha influido en el momento de cerrar el acuerdo. Todo este tiempo hemos mantenido el interés y los contactos de una forma discreta hasta llegar a un acuerdo. Hemos logrado un precio más bajo del que pedía Abertis, en la parte baja del rango que estaba dispuesta a pagar en un principio Red Eléctrica y por debajo de los 1.250 millones que querían Atlantia y ACS tras comprar Abertis”.

Además, precisó que Hispasat queda así en manos de una empresa estratégica española, y recordó que del operador depende Hisdesat, la red de satélites de Defensa. “Para Red Eléctrica, la compra supone un salto cualitativo muy importante. Somos ya un gran operador de fibra óptica y esto nos permite ampliar nuestra oferta en telecomunicaciones con los satélites, que son muy complementarios. También nos abre muchas puertas en Latinoamérica, donde la presencia de Hispasat es muy importante”, añadió.

Hispasat, que es el operador español de satélites de comunicaciones y líder en la distribución de contenidos en español y portugués, se constituirá en uno de los principales gestores de infraestructuras a través de su filial Reintel y pasará a administrar un negocio valorado en 338 millones. El grupo tiene una fuerte presencia en la península Ibérica, en Chile y Perú, y la intención de crecer en otros países. Distribuye a través de más de 1.250 canales de televisión y radio, y es una pieza clave de la industria aeroespacial.