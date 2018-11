CC OO denuncia que más de 364.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar

Cada semana en España se trabajan casi siete millones de horas extra entre todos los ocupados. De ellas, unos tres millones no se cobran, según un estudio de CC OO elaborado a partir de los datos de la encuesta de población activa (EPA). Ese informe desvela, además, que son 364.400 los empleados que trabajan horas de más sin cobrarlas y otros 415.400 los que las hacen cobrando. Los cálculos del sindicato apuntan que si dejara de cometerse ese fraude cotidiano, se podrían crear unos 74.700 empleos adicionales en la economía española con sus correspondientes cotizaciones sociales.

Conforme ha ido consolidándose la recuperación, ha crecido el número de horas extra. Aunque ahora hay un cambio respecto a lo que sucedía en los peores momentos de la crisis, las que no se cobran (o no se pagan, según el prisma desde el que se mire) han dejado de superar a las que sí. Sin embargo, su número total sigue manteniéndose cercano a los tres millones.

Si estas horas se convirtieran en puestos de trabajo a tiempo completo, los cálculos de CC OO apuntan que este fraude le cuesta a la economía española unos 74.700 empleos. Esta irregularidad no solo tiene como consecuencia una menor creación de puestos de trabajo; también implica que la Seguridad Social recibe menos cotizaciones.

También le cuesta dinero al instituto previsor las horas extra cobradas. En este caso no porque no coticen, sino porque las cotizaciones que se pagan por ellas son menores que en el caso del tiempo ordinario de trabajo. El sindicato también ha calculado a cuántos puestos de trabajo equivalen estas horas: 95.900. Un aspecto reseñable de este estudio es que las horas extra no están distribuidas de forma uniforme entre todos los trabajadores. En realidad, son unos 825.500 los que trabajan por encima de la jornada prevista inicialmente en los contratos laborales y en los convenios colectivos. De estos, algo menos de la mitad (364.400) serían los que no reciben nada.

“Las horas extra no pagadas son una forma de explotación que se concentra en mayor medida en empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo, ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios, desempeñadas por hombres”, señala el informe.

El análisis sectorial revela en qué ramas de actividad se hacen más horas extra, pagadas y no pagadas. En conjunto, destaca la industria manufacturera, con más de 1,1 millones de horas a la semana. En cambio, si solo se toman las que se dejan de pagar la clasificación la encabeza la hostelería, con 418.000, seguida del comercio y la reparación de vehículos (345.000) y la educación (340.000).

Toda esta situación cambia si en lugar de analizar números absolutos se toman porcentajes. En este tipo de análisis, destaca el sector financiero, en el que el 94% de sus horas extraordinarias no se cobran. Este dato confirma una de las denuncias habituales de los sindicatos del sector bancario.

Por otra parte, ayer el diario económico Cinco Días adelantó la propuesta que el Gobierno ha hecho a los agentes sociales para reformar el Estatuto de los Trabajadores en el control de jornada. Si finalmente se aprueba con esta redacción, la empresa tendrá cada día “la obligación de registrar la jornada de cada trabajador [...] y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida”. Además, establecerá la obligación de que los empleados reciban cada mes la información sobre el número de horas ordinarias y extraordinarias que han hecho. Además de los interesados, también “los representantes de los trabajadores serán informados mensualmente por el empresario sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado”.