Nuevos jefes para nuevos tiempos en la banca

Margarita Mayo, experta en el IE Business School en gestión del talento y nuevos modelos de liderazgo, considera positivos los cambios anunciados en el Santander y el BBVA “porque el perfil de los nuevos líderes está cambiando a gran velocidad”.

Sin embargo, no oculta la dificultad de la tarea que tienen por delante. “El nuevo modelo de gestión es muy complejo porque supone una transformación profunda y a gran velocidad”. Mayo apunta que “ya no se estila el jefe egocéntrico y narcisista, sino el que es humilde y con capacidad de aprendizaje y adaptación a las novedades, incluso con una cultura positiva ante el fracaso, algo poco frecuente en España”.

Esta experta, autora del libro publicado en inglés Yours Truly: Staying Authentic in Leadership and Life (Atentamente, permanecer auténtico en liderazgo y vida), considera que “solo el 30% de las iniciativas de cambio tienen éxito, según mi experiencia”. “Los problemas de falta de confianza de los líderes o su escasa visión de largo plazo hacen que los proyectos no lleguen a buen puerto”, indica la profesora del IE Business School.

Mayo recuerda la profunda cultura del Santander, “como empresa familiar, con arraigo en la propia capital de Santander y principios muy claros impuestos por Ana Botín”. Todo esto es lo que se va a encontrar el nuevo consejero delegado, Andrea Orcel, que viene con otra formación diferente, recuerda. Carlos Torres, futuro presidente del BBVA, y Orcel saben que los inversores quieren resultados “porque las posibilidades de inversión son muy amplias”, señala un experto.