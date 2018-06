Generación E, un evento para jóvenes activos

Afrontar la salida al mercado laboral no es fácil para los jóvenes. Entran en juego factores intrínsecos, como la formación o las habilidades sociales, y también externos, como el índice de paro, que en España ronda el 34% en los menores de 25 años, según la EPA. EL PAÍS quiere apoyar y orientar a quienes salen en busca de su primer trabajo con el evento Generación E, que se celebra el próximo 26 de junio en La casa del lector de Matadero, en Madrid. Los jóvenes podrán reunirse con expertos y asistir a charlas y talleres, además de compartir sus inquietudes con otras personas en su misma situación. El rapero Arkano será el encargado de inaugurar la jornada.

Generación E, patrocinado por BBVA, Talentum de Telefónica e Infojobs y con la colaboración de Generation Spain, se dirige a jóvenes de entre 21 y 27 años que quieren ampliar su visión de futuro. La directora de Selección de BBVA, Ophélie Richard, considera que el evento "puede ser para ellos una sesión de descubrimiento del mundo laboral, que les permitirá forjar su propia opinión sobre las diferentes tendencias en el mercado; un lugar donde encontrar ofertas de las cuáles no eran conscientes y que les motiven a indagar más o incluso a participar a un proceso de selección". La asistencia, que es gratuita, requiere de la preinscripción en la página web del evento.

Mientras el paro juvenil en España es uno de los más elevados de Europa, el 55% de las empresas radicadas en el país dice no encontrar perfiles que se ajusten a su demanda. “El principal problema es la falta de profesionales formados en sectores determinados, principalmente vinculados a la innovación y a la tecnología”, expone Nilton Navarro, social media manager de Infojobs y ponente en el evento. Según su valoración, la aparición de nuevas profesiones es más rápida que la evolución del sistema educativo, con lo que la formación que reciben los jóvenes no se ajusta a las necesidades reales de mercado. “Las empresas necesitan reclutar perfiles del entorno tecnológico, como expertos en ciberseguridad, ‘ethical hackers’ o ‘data scientists’ entre otros, que anteriormente no existían en sus plantillas; estos son algunos de los empleos emergentes”, expone.

Generación E ofrece una oportunidad para conocer cuáles son las claves para potenciar las habilidades digitales sin necesidad de ser un experto en tecnología. También para indagar en las habilidades necesarias para obtener un empleo, que van más allá de las capacidades puramente cognitivas. “Hoy en día las empresas, además de las aptitudes, los conocimientos o la experiencia de los candidatos a un puesto de trabajo, también valoran su personalidad y lo que pueden aportar a la empresa a nivel de actitud”, incide Navarro. Son lo que se denomina habilidades personales o soft skills, las capacidades que cada persona tiene para enfrentar las diversas situaciones diarias, tanto en su vida personal como profesional. En su último informe Infojobs destacó como las más valoradas por las empresas la capacidad de trabajar en equipo, de resolución de conflictos, para tomar decisiones, la de comunicar eficazmente y la adaptación al cambio.