Cellnex buscará oportunidades de inversión para crecer

El presidente y consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobias Martínez, ha señalado que la compañía persigue "de forma proactiva" todas las oportunidades de crecimiento que puedan surgir, pero ha asegurado que "no es una obsesión" para la empresa y no llevarán a cabo operaciones a cualquier precio y con cualquier valoración. En la junta general de accionistas, celebrada hoy en Madrid, ha señalado que si Cellnex no han invertido recientemente en operaciones de comprar es porque no ha aparecido una oportunidad que encaje con sus criterios.

En este sentido, ha subrayado que la prioridad de la empresa, especializada de torres de telecomunicación, son los países donde está presente actualmente. De hecho, ha reconocido que le gustaría tener más activos en Reino Unido y Holanda, pero ha añadido que esto no quiere decir que no quiera tener también más en Italia, Francia o España.

Asimismo, ha señalado que, más allá de estos países, la compañía estaría interesada en entrar en otras economías de la Europa Occidental donde no tiene presencia actualmente, como Alemania, Austria, Irlanda o Portugal, lo que tendría " todo el sentido del mundo".

Respecto a la posibilidad de crecer en otros países de fuera de Europa, ha incidido en que su prioridad ahora mismo está centrada en crecer en la región y en consolidar su posición inversora en ella, pero ha añadido que también están "abiertos a otros oportunidades". Sin embargo, sí ha incidido en que estarían considerando otras regiones del mundo con un alto nivel de estabilidad, ya que las empresas de infraestructuras necesitan un marco regulatorio y una política económica estables y predecibles que permitan planes de negocio a 20 o 30 años.

En su opinión, Europa reúne esas condiciones, ya que tiene seguridad jurídica, estabilidad económica y estabilidad política a pesar de todos los problemas que pueda tener, aunque ha añadido que también hay otras regiones del mundo con características similares.

La junta general dha aprobado la ampliación del consejo de administración de 10 a 12 miembros, así como el nombramiento de la exdirectiva de Telefónica María Luisa Guijarro y de la ex directora general de la GSMA Anne Bouverot como nuevas consejeras de la compañía en calidad de independientes. De este modo, el consejo de Cellnex contará a partir de ahora con siete consejeros independientes, que supondrán alrededor del 60% del total, superando así el umbral establecido en las recomendaciones de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

Asimismo, Martínez ha asegurado que Edizione, el vehículo inversor de la familia Benetton que va a tener un 29,9 % de la compañía, es un socio inversor "muy adecuado" y ha estimado que puede incorporarse "a mediados de julio". Esta participación es fruto del acuerdo entre ACS y Atlantia (de la familia Benetton) que acordó traspasar la particia´ción que tenía Abertis al grupo italiano.

Por otro lado, ha destacado "la continuidad y consolidación" del proyecto europeo de Cellnex y ha recordado que en el periodo 2015-2018, desde la salida a bolsa, la compañía ha cerrado más de 10 transacciones en seis países con una inversión total por encima de los 3.300 millones de euros. Ha agregado que la compañía ha pasado de 7.000 emplazamientos localizados fundamentalmente en España en 2014 a más de 21.000 ubicados en seis países europeos, que superarán los 28.000 en 2022 gracias a los compromisos ya adquiridos de integración y despliegue de nuevos activos.