La oposición critica que Rajoy nombre gobernador del Banco de España en plena moción de censura

Todas las fuerzas políticas han admitido la preparación y la capacidad técnica del nuevo gobernador propuesto por el Gobierno, Pablo Hernández de Cos, tanto para el Banco de España como ante el BCE. Sin embargo, critican casi todos los grupos que se haya hecho sin consultarlos y a 48 horas de la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy presentada por el PSOE.

Román Escolano, ministro de Economía, defendió la valía profesional de Pablo Hernández de Cos, como sustituto de Luis Linde. Tras las intervenciones de los diputados, el ministro se alegró de que "desde posiciones alejadas del Gobierno se haya reconocido que el gobernador propuesto tiene una trayectoria impecable", en alusión a varios partidos que utilizaron este adjetivo. Por esta valía técnica, el ministro restó importancia a que no se haya seguido un procedimiento más abierto con más candidatos. Argumentó las prisas en la necesidad de presentar alguien ante el BCE y que Linde acababa el 8 de junio. Hasta hoy, el Ministerio de Economía decía que el mandado acababa el 11 de junio.

El portavoz socialista, Pedro Saura, habló de "colonización de los organismos reguladores y supervisores por parte del PP" y de un nombramiento "insensato" e "irresponsable" por la interinidad del Ejecutivo. Así, Saura ha dicho que, a pesar de realizar este nombramiento, Escolano debe saber que "podría no sentarse" de nuevo en un Consejo de Ministros en caso de salir el candidato socialista, Pedro Sánchez, airoso de esta moción. "Por las mismas razones que se va a adelantar la moción, se debería retrasar la propuesta de nombramiento. Lo recomendable habría sido esperar unos días, dado que los plazos lo permiten", ha insistido, encuadrando este nombramiento, que deberá hacer efectivo el Rey Felipe VI. Escolano, a preguntas de los periodistas, aclaró que, una vez terminado el trámite parlamentario, el Rey podría nombrarle en cualquier momento.

Valía técnica, pero con unas formas "inaceptables"

Unidos Podemos admitió la valía técnica del candidato, dudó de su imparcialidad política y criticó que no fuera una mujer, así como que hipotecara a un posible nuevo Gobierno por seis años si la moción triunfa, indicó Alberto Montero. Dijo que era "inaceptable" por las formas, ya que se va a producir una moción cuyo resultado aún desconocemos. No sabemos si el Gobierno va a seguir la semana que viene, y nombrar un gobernador que va a estar durante seis años, sin el buscar el apoyo de la mayor parte del Congreso", ha dicho, considerando "precipitada" la forma en la que el Ejecutivo ha impulsado a Hernández de Cos como nuevo responsable del Banco de España.

Desde Ciudadanos, Toni Roldán se recordó que el PP ha paralizado la tramitación de la norma que permite una elección de altos cargos "por sus méritos profesionales", que se podía haber aplicado en este caso "y evitar la dedocracia", aunque dijo que Hernández de Cos es "competente y conoce bien el Banco de España y el Banco Central Europeo". Ha reconocido que "quizás podría haber habido un mayor margen" para realizar el nombramiento, teniendo en cuenta la moción de censura registrada por el PSOE y así "saber qué es lo que va a pasar en este país".

"En todo caso, celebro que hayan dado el movimiento", ha matizado, señalando que "la mayoría de gobernadores en Europa ya están nombrados" y "era el momento de traerlo cuanto antes", por lo que cree que "llega un poquito tarde este nombramiento".

El PNV también alabó la preparación del candidato, "pero opinaremos sobre su labor cuando haya actuado". Idoia Sagastizabal, del grupo vasco, defendió que un técnico puede tener ideas políticas y actuar con independencia en su cargo". Por último, tanto Esquerra Republicana de Catalunya como el PDCat coincidieron en criticar a Hernández de Cos como responsable del Servicio de Estudios "porque dijo que la economía catalana iba a verse afectada por la convulsión política y crecería menos, y se ha visto que eso no es así. Estas palabras perjudicaron a Cataluña", según Ferrán Bei, portavoz de PdCat.

Acusa al PSOE de generar inestabilidad

El ministro de Economía, tras la comparecencia, advirtió de la "irresponsabilidad" de "jugar con la estabilidad de la economía" derivada de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, preguntas de los periodistas. Dijo que es un tema "grave", que "no es bueno" para la economía y "no se entiende fuera". Añadió que la moción "introduce un elemento de inestabilidad en la economía española que no es bueno".

"Ha bastado con que se haga saber al mercado la idea de una inestabilidad política en España, de un Gobierno sin programa, sin ideas económicas, con una coalición que el propio señor Rubalcaba llamó hace un par de años Gobierno Frankenstein, para volver a oír hablar de la prima de riesgo, algo que los españoles habíamos olvidado", ha lamentado Escolano.

Por ello, Escolano ha exigido que los que han planteado la "irresponsabilidad" que supone la moción de censura deben explicarlo "claramente" a la opinión pública, ya que se trata de un tema "grave".